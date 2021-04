Predĺženie núdzového stavu je vo vláde dohodnuté, schváliť ho chcú do stredy

Vláda je už dohodnutá na opätovnom predĺžení núdzového stavu . V diskusnej relácii Televízie TA3 V politike to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO). Predĺženie núdzového stavu by mala v pondelok 26. apríla odporučiť Pandemická komisia vlády SR . Vláda ho chce schváliť ešte do stredy 28. apríla.