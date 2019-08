Hnutie piatich hviezd obnovilo rokovania s Demokratickou stranou

Rím. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 27. augusta (TASR) - Talianska Demokratická strana (PD) nebude vetovať ďalšie funkčné obdobie Giuseppeho Conteho na poste predsedu vlády. Po utorňajšom stretnutí jej vedenia to podľa agentúr ANSA a Adnkronos oznámil Graziano Delrio, predseda poslaneckého klubu PD.PD tak odstránila kľúčovú prekážku v rokovaniach o vytvorení novej vládnucej koalície s protisystémovým Hnutím piatich hviezd (M5S), píše agentúra DPA. Aj stanica BBC uvádza, že rokovania oboch strán sa obnovili po odobrení Conteho vo funkcii premiéra.Rokovania boli v utorok nakrátko prerušené po tom, ako M5S oznámilo, že v nich nebude pokračovať, ak PD Conteho nepodporí.povedal v tejto súvislosti líder M5S Luigi Di Maio. Neskôr však uvítal ochotu akceptovať pokračovanie Conteho vo funkcii zo strany PD.Predseda PD Nicola Zingaretti už predtým informoval, že rokovania s M5S majúpriebeh, aby však došlo k pokroku, je podľa neho potrebnéNiekdajší úhlavní súperi — M5S a stredoľavicová PD — sa snažia dospieť k dohode o novej vláde po tom, ako sa len po 14 mesiacoch v auguste rozpadla doterajšia koalícia pozostávajúca z M5S a pravicovo-populistickej Ligy Severu (LN).Premiér Conte, ktorý nie je členom žiadnej politickej strany, ale má blízko k M5S, predložil svoju rezignáciu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi minulý týždeň po tom, čo LN Mattea Salviniho prestala podporovať koalíciu s M5S a vyzvala na vypísanie predčasných volieb.Ak M5S a PD prezidentovi Mattarellovi do stredajšieho rána neoznámia, že sa dohodli na sformovaní novej vlády, Matarella vymenuje úradnícku vládu a vyhlási predčasné voľby. Dohoda o vytvorení koalície M5S s PD je vnímaná ako jediná možná alternatíva k predčasným voľbám, v ktorých by podľa prieskumov verejnej mienky poľahky zvíťazila Salviniho Liga Severu, píše DPA.Politickú krízu v Taliansku medzičasom komentoval aj americký prezident Donald Trump. Na Twitteri napísal, že veci, ktorý podľa Trumpa dobre zastupoval Taliansko na summite G7, má rád svoju krajinu a dobre spolupracuje s USA.dodal Trump.