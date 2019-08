V Múzeu SNP otvorili výstavu, kde sa ľudia ocitnú v zákopoch s vojakmi

Otvorenie novej, digitálnej expozície v Múzeu SNP pri príležitosti osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici 27. augusta 2019. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Otvorenie novej, digitálnej expozície v Múzeu SNP pri príležitosti osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici 27. augusta 2019. Na snímke riaditeľ múzea Stanislav Mičev. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Otvorenie novej, digitálnej expozície v Múzeu SNP pri príležitosti osláv 75. výročia SNP v Banskej Bystrici 27. augusta 2019. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 27. augusta (TASR) – Možnosť spoznať život počas Slovenského národného povstania (SNP) ponúka návštevníkom unikátna digitálna realizácia výstavy v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, ktorú v utorok večer slávnostne otvorili pri príležitosti osláv 75. výročia SNP. Ako pre TASR uviedol generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, prinášajú nový spôsob prezentácie historických udalostí, ktorý nie je bežný nielenže v múzeách na Slovensku, ale ani v Európe.zdôraznil Mičev.V multimediálnej sekcii výstavy sa návštevník ocitne priamo vo vojnovom zákope a je súčasťou skutočného boja o oslobodenie.konštatoval pre TASR Mičev.Expozícia je spracovaná do 16 pútavých videí, ktorých skvostom je unikátna panoramatická projekcia a obrovská obrazovka, pre ktorú bol na mieru vytvorený a nakrútený príbeh z čias SNP o dvoch mladých bratoch. Obaja išli do povstania, prežil iba jeden.Výstava si vyžiadala náklady okolo jedného milióna eur. Na stavebné úpravy priestorov, bývalých výstavných, zasadačky a riaditeľne, išlo podľa Mičeva 210.000 eur. Zhruba 800.000 eur si vyžiadala samotná realizácia výstavy, najmodernejšia technika a programy. Finančné prostriedky schválila vláda a sú súčasťou balíka peňazí, ktorý ide na tohtoročné oslavy SNP.Ako Mičev dodal, výhodou celého systému je to, že keď zmenia softvér, môžu urobiť novú jedinečnú výstavu.Návštevníci v Múzeu SNP môžu vidieť aj výstavu o vypálených obciach, na ktorej spolupracovalo s Tlačovou agentúrou SR. Predstavuje historické i súčasné zábery kedysi vypálených obcí a informácie o nich.