Hnutie Republika pokladá odovzdanie MiG-29 za protiústavné, verejnosť nepotrebuje stres z vojnových patálií (video)

Obrana a bezpečnosť Slovenska

Vláda nemá právo odovzdať migy

Slovensko nepotrebuje stres

15.3.2023 (SITA.sk) - Hnutie Republika odmieta akúkoľvek formu odovzdania bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Na tlačovej besede to v stredu uviedol podpredseda hnutia Milan Mazurek. Dodal, že to pokladajú za protiústavné.„Naše stanovisko nie je len výsledkom nejakého odmietania akýchkoľvek vládnych krokov, ale je to stanovisko odborné a stanovisko, ktoré vychádza z jasných úvah o obrane a bezpečnosti Slovenska a jej obyvateľov," tvrdí Mazurek.Predseda odborného tímu pre právo a spravodlivosť v hnutí Marek Géci tvrdí, že migy nevlastní ani dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď , ani dočasne poverený premiér Eduard Heger. „Je to spoločný majetok SR a takýto majetok jasne, striktne, prísne spadá pod to, aby keď ho niekto predáva, tak sa jasne držal zákona, ktorý je na to určený," uviedol.Dodal, že v decembri pripravil podnet, v ktorom žiada Generálnu prokuratúru SR , aby preskúmala zákonnosť samotného kroku jednotlivých príslušníkov vlády. Zároveň prokuratúru vyzval, aby na základe pripraveného podnetu začala konať. Géci je presvedčený, že vláda, ktorá bola odvolaná, nemá právo migy odovzdať.Predseda odborného tímu pre obranu v hnutí Republika Jozef Viktorín tvrdí, že každé lietadlo, každý prostriedok, ktorý sa nachádza vo vzdušných silách, musí mať každodennú technickú starostlivosť.„To znamená, že je spravený plán na týždeň od pondelka do piatku a každý deň sa technici o každý stroj musia starať. My máme uzemnené migy, platíme z rozpočtu na celú technickú údržbu a výsledok - nevieme ich použiť k tomu, na čo sú určené. Na zabezpečenie toho, aby sa občan SR cítil bezpečne," uviedol Viktorín. Zároveň tvrdí, že slovenská verejnosť nepotrebuje stres z vojnových patálií.