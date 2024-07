Hnutie Republika založila s nemeckou AfD novú europarlamentnú frakciu, jej podpredsedom bude Milan Uhrík (video)

Budovanie frakcie je náročný proces

Strana AfD odmieta prijať Mazureka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

11.7.2024 (SITA.sk) - Predseda hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík bol zvolený za podpredsedu europarlamentnej frakcie Európa suverénnych národov (ESN). Tú hnutie zakladá spoločne s nemeckou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD) a ďalšími vlasteneckými stranami z Európy.„Vznikom našej frakcie ESN spolu s frakciou patriotov Viktora Orbána počet vlasteneckých poslancov v europarlamente výrazne stúpol, takmer na dvojnásobok oproti minulému obdobiu. Áno, voliť vlastencov z Republiky malo zmysel. Urobíme všetko pre to, aby sme slovenské záujmy v Bruseli hájili čo najlepšie," informoval Uhrík.Dodal, že kým v minulosti mala už zaniknutá frakcia ID len 62 europoslancov, v súčasnosti bude „vlasteneckých" poslancov v europarlamente až 110.Spoločne s Uhríkom sa na kandidátke Republiky dostal do Európskeho parlamentu aj Milan Mazurek . Ako informoval Uhrík, Mazurek a ďalší noví europoslanci z iných krajín sa k frakcii pridajú neskôr. Odôvodnil to tým, že sa musia lepšie spoznať.„Budovanie a vytvorenie frakcie je dosť administratívne náročný proces a hlavne, pracovali sme v značnej časovej tiesni," povedal.Podľa medializovaných informácií nemecká tlačová agentúra DPA informovala, že strana AfD odmieta prijať Mazureka do frakcie, prijať chce len Uhríka.Okrem slovenského europoslanca odmieta medzi svoje rady prijať aj poľského poslanca Grzegorza Brauna , ktorý uplynulý rok v europarlamente nainštaloval židovský svietnik a následne ho hasil hasiacim prístrojom.Spolupredsedníčka AfD Alice Weidel pre nemeckú televíznu stanicu n-tv uviedla, že s „extrémistami sa nevyjednáva" a skôr, ako spoja sily s „temnými ľuďmi", si musia pozorne prekontrolovať, koho do frakcie príjmu.