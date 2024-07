Takmer polovica Slovákov strávi dovolenku vo svojej domovine, zahraničie navštívia najmä mladí ľudia

Zahraničné dovolenky preferujú mladí

Muži míňajú viac

Tri štvrtiny ľudí využívajú zľavy

11.7.2024 (SITA.sk) - Tento rok plánuje dovolenku na Slovensku stráviť takmer polovica (45 %) Slovákov a Sloveniek. Vyplynulo to z najnovšieho reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos realizovaného od 21. júna do 26. júna 2024 na vzorke 1018 respondentov pre 365.bank . Ten tiež odhalil aj preferencie a finančné návyky obyvateľov Slovenska pri plánovaní dovoleniek.Prieskum ukázal, že tri štvrtiny ľudí využívajú rôzne typy zliav, najmä na ubytovanie, aby ušetrili peniaze počas cestovania. Cestovný ruch na Slovensku sa zotavuje na úroveň spred pandémie Covid-19.V prvých štyroch mesiacoch tohto roka navštívilo slovenské ubytovacie zariadenia 1,6 milióna turistov, čo je blízko k rekordným 1,7 milióna turistov z rovnakého obdobia roku 2019, uviedol Štatistický úrad SR Podľa prieskumu 365.bank až 46 % domácich plánuje stráviť svoju hlavnú dovolenku na Slovensku, zatiaľ čo 38 % sa chystá do zahraničia, pričom najobľúbenejšími destináciami vlani boli Turecko, Grécko a Egypt. Zahraničné dovolenky pritom preferujú najmä mladí ľudia vo veku 18 až 26 rokov. Menej ako pätina ľudí však tento rok neplánuje dovolenkovať vôbec.„Dovolenkári, ktorí plánujú vycestovať mimo krajín menovej únie by mali myslieť na zámenu hotovosti ešte na Slovensku za predpokladu, že banka takúto menu ponúka. Ak nie, je lepšie riešiť potrebu hotovosti priamo v zahraničí, a to výberom z bankomatu. V tomto prípade pritom odporúčame voliť výber bez konverzie, tj. v lokálnej mene. Pri výbere hotovosti sa pritom treba vyhnúť exponovaným miestam ako sú letiská alebo hotely. Ak nám po dovolenke nejaké peniaze v miestnej mene ostatnú nazvyš, je dobré zistiť si, či slovenské banky ponúkajú zámenu týchto bankoviek," povedala Linda Valko Gáliková , šéfka PR v 365.bank.Ako ukázal prieskum, pokiaľ ide o výdavky, najväčšia časť respondentov prieskumu (29 %) ráta s tým, že na dovolenku minie sumu v rozmedzí 201 až 500 eur. Ďalších 14 % je ochotných zaplatiť si za oddych od 701 eur do 1000 eur a desatina je plánuje minúť od 1001 do 1500 eur.Zaujímavosťou pritom je, že muži sú viac naklonení míňaniu vyšších súm. Vyše 10 % z nich plánuje minúť na dovolenku viac ako 2000 eur, čo je v porovnaní s podielom žien trojnásobok.Čo sa týka spôsobu platenia, polovica populácie preferuje platbu kartou, ďalšia tretina používa kombináciu karty a hotovosti, a len necelá pätina preferuje výhradne hotovosť.„Ak cestujete do zahraničia, pre každý prípad je dobré mať kombináciu hotovosti a platobnej karty. Pri platbách vždy odporúčame voliť možnosť bez konverzie, tj. v lokálnej mene, pretože tento prepočet býva výhodnejší," vysvetlila Valko Gáliková. Odporúčame mať pri sebe aspoň dve karty pre prípad straty alebo odmietnutia jednej z nich.Výdavky spojené s dovolenkou sa väčšina Slovákov a Sloveniek snaží optimalizovať. Z prieskumu 365.bank tiež vyplynulo, že až tri štvrtiny ľudí využívajú rôzne typy zliav a zvýhodnení.Najpopulárnejšie sú zľavy za ubytovanie, ktoré na dovolenke využíva až 61 % našincov. Nasledujú zľavy na dopravu alebo letenky, ale aj zľavy na vstupy do atrakcií či parkov, ktoré oboje obľubuje takmer tretina opýtaných.„Hlavnou motiváciou, prečo ľudia využívajú v súvislosti s dovolenkovým obdobím zľavy je úspora peňazí, ale aj možnosť dovoliť si viac služieb a zážitkov,“ uzavrela Valko Gáliková.