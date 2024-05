Hnutie Slovensko chce novelou Trestného zákona ochrániť symboly EÚ pred hanobením extrémistami (video)

Inšpirácia Nemeckom

Eurovoľby poslúžia ako referendum

9.5.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko (HS) chce ochrániť symboly Európskej únie (EÚ) pred hanobením extrémistami, a to novelou Trestného zákona. Podľa hnutia je vlajka EÚ významným symbolom, v ktorom je zahrnutá jednota, mier a solidarita medzi členskými krajinami.Navrhuje preto zaviesť nový trestný čin hanobenia štátnych symbolov Slovenska a EÚ. Znenie zákona, ktoré podá hnutie na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR je podľa hnutia Slovensko inšpirované zákonom z Nemecka.„V hnutí Slovensko sme eurorealistami. EÚ považujeme za úspešný projekt a naším cieľom je dobré veci zachovať, a to, čo nefunguje, opraviť. V čase, keď sa europarlament chystajú ovládnuť extrémisti je nevyhnutné postaviť sa rázne proti dezinformáciám, hoaxom a jasne stanoviť hranicu, kedy je miera spoločenskej akceptácie konania a prejavov aj voči symbolom EÚ prekročená. Vlajka Európskej únie je aj naším symbolom, keďže sme súčasťou spoločenstva EÚ. To si musia uvedomiť aj extrémisti, ktorí sa ju odvážia páliť,“ povedal poslanec NR SR a predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš „Návrh zákona o hanobení štátnych symbolov Slovenskej republiky a symbolov Európskej únie by mali podporiť všetci poslanci parlamentu. Dá sa predpokladať, že ho nepodporia iba extrémisti,“ uviedol poslanec Roman Mikulec „Eurovoľby budú referendom o tom, či Slovensko budú zastupovať ľudia, ktorým záleží na tom, aby sme patrili k vyspelým krajinám spoločenstva EÚ, alebo takí, ktorí zvesujú vlajky EÚ, alebo ich dokonca pália a prejavujú tak neúctu aj voči ostatným členským krajinám Európskej únie,“ dodal poslanec hnutia Slovensko Július Jakab