Projekt ministerstva práce má úspech, nezamestnaní už pomáhajú pri záchrane pamiatok (foto)

Oficiálne spustenie bolo pred mesiacom

Podobné projekty sa už realizovali

9.5.2024 (SITA.sk) - Ľudia bez práce v regiónoch sa už od začiatku mája podieľajú na záchrane národných kultúrnych pamiatok prostredníctvom národného projektu. Projekt spustilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR na začiatku apríla.Jeho cieľom je zlepšiť prístup k zamestnaniu pre uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom vytvorenia pracovných príležitostí a prispieť k záchrane národných kultúrnych pamiatok. Do projektu sa zapojili subjekty zo zoznamu oprávnených žiadateľov, ktoré pripravilo ministerstvo kultúry. Sú medzi nimi obce, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby a iné právnické alebo fyzické osoby.„Projekt Ľudia a hrady – krok k sociálnej ekonomike sme oficiálne spustili iba pred mesiacom a už sme sa dohodli na podpore 418 pracovných miest v mnohých regiónoch pri obnove a záchrane kultúrnych pamiatok. Štát na túto pomoc vynaloží 11 miliónov eur. Vzniknuté miesta obsadia predovšetkým uchádzači o zamestnanie, ľudia, ktorí majú problémy nájsť si prácu vo svojich bydliskách,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš . Na konci marca tohto roka evidovali úrady práce viac ako 141 tisíc disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku.Podobné projekty realizovalo ústredie práce aj v období od roku 2011 do roku 2021 s celkovým čerpaním financií vo výške 20 miliónov eur. V roku 2011 sa do projektu zapojilo 50 uchádzačov o zamestnanie. V nasledujúcich rokoch ich počet významne vzrástol. V období od rokov 2012 až 2021 sa do projektu zapojilo v priemere 580 nezamestnaných. V rokoch 2022 a 2023 zastrešovalo obdobný projekt ministerstvo kultúry.„Na jednej strane zabezpečuje kontinuitu prác na kultúrnych pamiatkach, na strane druhej vychádza v ústrety potrebám a možnostiam zapojených subjektov. Napríklad tým, že podporu poskytuje vopred prostredníctvom zálohových platieb. Osobne si cením, že dáme príležitosť ľuďom bez práce získať mimoriadne skúsenosti a podieľať sa na zmysluplnom poslaní,“ uzavrel generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny