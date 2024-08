Hnutie Slovensko navrhuje návrat k prísnejším trestom, zvýšenie pokút za krádeže je podľa Grendela len „polovičatým riešením“ (video)

Zvýšenie pokút za priestupky

Zmena výšky škody

23.8.2024 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko navrhuje, aby sa zaviedli pôvodné tresty , ktoré platili pred rozsiahlou zmenou Trestného zákona schválenou vládnou koalíciou. Zmenu Trestného zákona hnutie predloží na riadnu septembrovú parlamentnú schôdzu.Ako ďalej na piatkovej tlačovej besede uviedol poslanec Gábor Grendel (klub hnutia Slovensko), obchodníci sa sťažujú, že sa rozmohli krádeže drahšieho tovaru, a to až do výšky 700 eur. Zlodeji podľa Grendela vedia, že sa dopúšťajú iba priestupku a nič vážne im za to nehrozí.„Môže sa minister Smer-SD ) tváriť, že to tak nie je, môže podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) tvrdiť, že obchodníci klamú, ale hovoria to priamo ľudia z praxe,“ dodal poslanec.Grendel tvrdí, že ďalším z riešení by bolo zvýšiť pokuty za priestupky, a to tak, že ak niekto ukradne tovar do 700 eur, aby aj pokuta za priestupok dosiahla výšku 700 eur.„Toto momentálne navrhuje Progresívne Slovensko , že vraj o tom uvažujú aj v strane Hlas-SD , ale je to len také polovičaté riešenie, pretože už teraz Policajný zbor nemá kapacity na to, aby naháňal páchateľov týchto priestupkov a nič sa na tom nezmení, aj keď pokuty budú vyššie. Polícia to rovnako nebude riešiť,“ myslí si poslanec. Takéto riešenie považujú v hnutí za nedostatočné.„Je to len na zalepenie očí, aby sa tvárili, že kradnúť sa neoplatí, lebo pokuta je v rovnakej výške ako ukradnutý tovar. Lenže nikto zlodejov reálne naháňať nebude,“ doplnil.Zároveň upozornil aj na tretie riešenie, ktorým je podľa poslanca zmena výšky škody. Výška malej škody by sa tak z 266 eur zvýšila na 500 eur. S takýmto riešením podľa Grendelových informácií má na septembrovú schôdzu prísť strana Sloboda a Solidarita „Slovensko je dnes vďaka tejto vláde rajom pre zlodejom. Sme presvedčení o tom, že dnes nie je situácia taká, aby sme mohli zvýšiť hranicu malej škody na 500 eur. Zlodeji sú momentálne motivovaní kradnúť a my sa musíme vrátiť do obdobia, keď túto motiváciu nemali,“ uviedol.