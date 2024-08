Tím dm si po druhýkrát odbehol 345-kilometrovú trať od Tatier k Dunaju

tím dm Od Tatier k Dunaju 2024

Podpora a organizácia presunov (2 vozidlá):

23.8.2024 (SITA.sk) - Tím dm drogerie markt si aj tento rok odbehol 345-kilometrovú trať podujatia Od Tatier k Dunaju. Štartoval v čisto ženskej zostave 12 hobby bežkýň z prevádzky, centrály a centrálneho skladu spoločnosti. Podpora účasti na behoch je využívaným firemným benefitom – tímy aj jednotlivci ako bežci pravidelne reprezentujú dm na Rakúskom behu žien, na slovenskom dm ženskom behu či na podujatí Od Tatier k Dunaju. 21 spolupracovníčok a spolupracovníkov je s podporou dm prihlásených v rôznych kategóriách aj na októbrový Medzinárodný maratón mieru Košice.Bratislava 23. august 2024 –Bežalo sa v približne 10-kilometrových úsekoch, a každá členka sa tak na trati objavila trikrát. Na štart v Jasnej sa v sobotu ráno o 6. hodine a 50. minúte postavila ako prvá kapitánka tímu Katarína Mihalík. K Dunaju na bratislavské Tyršovo námestie dobehla Zuzana Klena Kostková v nedeľu o 19. hodine a 37. minúte. Celú trať tak dm tím prebehol za 36 hodín, 47 minút a 28 sekúnd. V tréningovej fáze odbornú podporu opäť zastrešil tréner Gabriel Švajda, ktorý sa so svojím tímom umiestnil na prvom mieste."Ako minulý, tak aj tento rok som mala možnosť zažiť prajných ľudí popri trati, ktorí boli ústretoví pri parkovaní pred ich domom, pri zabezpečení pitného režimu i pri povzbudzovaní," povedala Zuzana Klena Kostková, iniciátorka aktivity a prokuristka spoločnosti dm drogerie markt a dodala: "Najhorším a zároveň aj najlepším momentom podujatia pre mňa bolo uvedomenie si, že 36-hodinový limit behu ako tím nesplníme. Nebudem klamať, bolo veľmi ťažké to prijať a ešte počas behu si nastaviť hlavu tak, že nič to, hlavne, že zdravé dobehneme až do cieľa. Že to nevzdáme. Spomenula som si na pár športových okamihov profesionálnych športovcov, ktorí napriek tomu, že mali formu, boli favoriti, zlyhali, hoc aj takou drobnosťou, že im vypadol kolík z ruky. A to mi pomohlo. Niekedy to život zariadi tak, že to nevyjde podľa predstáv či prianí. Tento beh je naozaj náročný tak fyzicky, ako i psychicky. Človek siaha na dno svojich síl a niekedy telo povie nie, do tohto nejdem – nepáči sa mi búrka, teplo, pošteklím žalúdok a proste to nejde. Treba to prijať. Dať hlavu hore a aj ďalej povzbudzovať tím, nevzdať to a dobehnúť do cieľa."Pretekárov na tohtoročnom podujatí čakalo 36 etáp rôznej dĺžky a náročnosti. Štyri najkratšie etapové úseky mali dĺžku 7,2 kilometra, najdlhší úsek bol z obce Ľubeľa do Ľupčianskej doliny a meral 11,9 kilometra. Výzvy v podobe prevýšení v Nízkych Tatrách 530 m v liptovskom regióne v etape Ľupčianska dolina – Železnô a horského sedla hrebeňa Veľkej Fatry Veľký Šturec so stúpaním 500 m a s klesaním 550 m vystriedali ďalšie náročné výzvy spojené s prietržmi mračien a búrkami v strede Slovenska a tropické horúčavy na dlhých nechránených rovinách Podunajskej nížiny a Dunajskej hrádze."Ako kapitánka som mala rešpekt z celej organizácie behu. Chcela som zabezpečiť každému účastníkovi tímu v rámci možností maximálny komfort, možnosti oddychu, dostatok vody, vitamínov a minerálov, ktoré telo počas behu spotrebuje, náplasti na otlaky, skrátka všetko tak, aby mala každá z bežkýň všetko, čo v danej chvíli potrebuje,” povedala kapitánka tímu, Katarína Mihalík, asistentka rezortnej vedúcej, rezort Financie a Controlling, a dodala: "Navzájom sme si boli neskutočnou oporou, stále sme sa smiali, aj keď únava bola obrovská. Ale ešte väčšia bola túžba dokázať to. Siahli sme si na dno, vyšli sme z komfortných zón a hlavne sme spolu všetky a zdravé prebehli vytúžený cieľ."Veľké poďakovanie patrí obchodnému partnerovi dm, spoločnosti Ayvens Slovensko, ktorý bežkyniam poskytol jedno z dvoch áut – Volkswagen Caravelle – a, samozrejme, aj šoférom, pretože celý beh je o správnom načasovaní, dobre naplánovanom zabezpečení presunov, oddychu a občerstvenia či inej podpory bežcov. Šofér Miroslav Klena, manažér logistiky dm, sa na margo spoločného zážitku vyjadril: "Aj ja som hrdý na všetky bežiace kolegyne, že to zvládli. Okrem roly šoféra som si vzal na starosť aj rolu ‚mentálneho kouča‘. Verte mi, nie je jednoduché byť na niekoho tvrdý. Ale veľmi ma tešilo, že som videl, ako zo seba bežkyne dostávali maximum a snažili sa prekonať samy seba. O tom to celé bolo – pre nás všetkých. Katarína Mihalík – asistentka rezortnej vedúcej, rezort Financie a ControllingDaniela Tomovič – referentka správy budov, rezort ExpanziaMária Mikušová – regionálna manažérka, rezort PrevádzkaKristína Krchňaková – predavačka (poverená zastupovaním vedúcej predajne), predajňa Bernolákovo, rezort PrevádzkaSilvia Nováková – komisionovačka v intralogistike, rezort LogistikaAlena Mazuchová – asistentka konateľaMonika Šulíková – referentka personalistiky a miezd, rezort Spolupracovník (HR)Monika Morihladková – referentka zákazníckej linky, rezort Marketing a NákupKatarína Vonderčiková – predavačka (poverená zabezpečením zmeny), predajňa Banská Bystrica Tesco HM Extra, rezort PrevádzkaSoňa Tichá – koordinátorka internej komunikácie, rezort Spolupracovník (HR)Zdenka Spišiaková – vedúca predajne, predajňa Banská Bystrica Tesco HM Extra, rezort PrevádzkaZuzana Klena Kostková – vedúca rezortu Financie a Controlling a rezortu ISM (IT) | prokuristkaMiroslav Klena – manažér logistiky, rezort LogistikaRichard Bahyl – skupinový vedúci techniky, rezort ISM (IT)Samuel Mesároš – referent procesov a manažmentu rizika, rezort Financie a ControllingMichal Garbiar – tímlíder centrálneho skladu, rezort Logistika