Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie pre šírenie nepravdivých informácií o kupovaní hlasov vo voľbách

18.12.2023 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko podáva trestné oznámenie. Dôvodom je údajne šírenie nepravdivých informácií o kupovaní hlasov vo voľbách.Podľa hnutia je cieľom týchto tvrdení uškodiť ako samotnému hnutiu Slovensko, tak aj rómskej komunite.„Je tak nelogické, že Rómovia volia Rómov? Mali voliť tých, ktorí na nich nadávajú? Mali voliť rasistov, ktorí ich chcú biť? Mali voliť liberálov, ktorí nikdy za nimi nechodili?,“ vyhlásil europoslanec Peter Pollák st. (Slovensko) a dodal, že za Rómami chodievajú 15 rokov a zaujímajú sa o ich problémy.Poslanec za hnutie Slovensko Lukáš Bužo uviedol, že viedli kontaktnú kampaň v osadách, kde sa s ľuďmi rozprávali. Na vyplatenie 500 eur bola podmienka vstupu hnutia do vlády."Vedeli to. Nič sme neporušili. Rómovia nás volili, pretože nám veria. Čo je na tom čudné, že Rómovia volia Rómov?,“ dodal Bužo.Ako ďalej hnutie zdôraznilo, strana Hlas-SD sľubovala plný 13. dôchodok v hodnote 640 eur, pričom oni sľubovali peniaze za účasť vo voľbách každému voličovi bez ohľadu na toho, koho volil, v prípade, že budú súčasťou vlády.„Hlas je súčasťou vlády a nesplnili svoje sľuby. Sľubovali lacnejšie potraviny, lacnejšie energie, plnohodnotné 13. dôchodky už tieto Vianoce a nesplnili to. My nie sme súčasťou vlády. Prečo sa nepýtate ľudí na námestiach, či nečakali od Pellegriniho a Fica splnenie sľubov?,“ dodal Pollák.Poslanec Peter Pollák ml. zdôraznil, že šírená nenávisť súčasne ubližuje rómskej komunite. Pollák st. uzavrel, že si nikdy žiadne hlasy nekupovali.Žiadna politická strana podľa neho nespravila počas svojej existencie pre rómsku komunitu viac, ako hnutie Slovensko. Únia Rómov na Slovensku sa k vyjadreniam hnutia Slovensko vyjadrila s tým, že „trafená hus zagága“. Únia Rómov víta, že sa tiež rozhodli podať trestné oznámenie a dúfajú, že príslušné orgány začnú konať.„Je nepochopiteľné, že informácie o volebnej korupcii sú už tak dlho verejne známe, viacero médií zverejnilo konkrétne materiály, videá, vyjadrenia dotknutých ľudí a zatiaľ stále nič. Čo robí špeciálny prokurátor Daniel Lipšic? Už zo zákona mal na základe medializovaných informácií konať sám z vlastnej iniciatívy," vyhlásila Únia Rómov s tým, že je v tomto prípade zjavné, že ide o organizovanú zločineckú skupinu, ktorá sa dopustila protiprávneho konania.„Ale asi ide o systém „našich ľudí“, ako zvykne hovoriť Matovič, a keďže OĽaNO, Matovič, Lipšic a Pollákovci sú „naši ľudia“, tak sa nič nedeje. Pýtame sa dokedy?" dodala Únia Rómov a vyzvala Pollákovcov, aby dali odpočet návrhov, opatrení a zákonov, ktoré predložili na riešenie problémov Rómov.Dodala, že hnutie Slovensko by sa nedostalo do parlamentu, keby neoklamalo svojich rómskych voličov, ktorým sľúbili 500 eur.