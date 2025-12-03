|
03. decembra 2025
|Denník - Správy
Hnutie Slovensko predložilo nový dôkaz o lustrovaní Šimečkovej matky, prípad prevzala krajská prokuratúra
Opozičné hnutie Slovensko doplnilo nový dôkaz k podnetu pre Generálnu prokuratúru SR, ktorý sa týka ...
3.12.2025 (SITA.sk) - Opozičné hnutie Slovensko doplnilo nový dôkaz k podnetu pre Generálnu prokuratúru SR, ktorý sa týka údajného nezákonného získavania informácií o Marte Šimečkovej, matke predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Ako uviedol poslanec Roman Mikulec, predmetný pokyn na poskytnutie informácií vydal podľa úradného záznamu priamo riaditeľ Finančnej správy SR.
„V stredu sme podnet doplnili o ďalší úradný záznam. Verím, že orgány činné v trestnom konaní sa budú týmto závažným podozrením zo spáchania trestného činu dôsledne zaoberať,“ uviedol Mikulec. Zároveň pripomenul, že GP SR odovzdala podnet na ďalšie konanie na Krajskú prokuratúru v Bratislave.
Premiér Robert Fico podľa hnutia Slovensko zneužil Kriminálny úrad finančnej správy na to, aby získal dokumenty o matke lídra opozície Michala Šimečku (Progresívne Slovensko). Hnutie o tom informovalo ešte v novembri s tým, že predseda vlády používa eštebácke praktiky a zneužíva štátne orgány, aby prenasledoval opozíciu. Zároveň opozičné hnutie vyzvalo orgány činné v trestnom konaní, aby to riadne vyšetrili a vyvodili dôsledky.
„Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii, dal Robert Fico ústny pokyn prezidentovi finančnej správy Jozefovi Kissovi, aby preveril občianske združenie a projekt Fórum. Malo sa jednať o preverenie dotácií a nájdenie akýchkoľvek informácií, ktoré sa dajú nájsť na osoby spojené s týmto projektom. Prezident finančnej správy dal potom údajne pokyn riaditeľovi Kriminálneho úradu finančnej správy pánovi (Jakubovi) Dirnbachovi a ten následne svojim podriadeným,“ uviedol na novembrovej tlačovej besede Mikulec. Fico na svojej tlačovej besede podľa Mikulca ukazoval konkrétne dokumenty týkajúce sa projektu Šimečkovej mamy, pričom neuviedol, odkiaľ nimi disponuje.
Päť zamestnancov Kriminálneho úradu finančnej správy spísalo 1. apríla 2025 úradný záznam o úlohe, ktorú dostali, pretože sa podľa Mikulca obávali, že dostali úlohu, ktorá nie je v kompetencii úradu. Ten sa totiž zaoberá preverovaním porušenia daňových a colných predpisov, ale nemá kompetencie preverovať dotácie.
Úradný záznam hovorí o tom, že 1. apríla bola zadaná úloha vypracovať analýzu k projektu Fórum za účelom preverenia použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Zdroje, ktoré hnutiu Slovensko úradný záznam poskytli, uviedli, že tento pokyn išiel cez iné osoby priamo od premiéra Fica.
