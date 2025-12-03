|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oldrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Najnovšie údaje ukazujú, že Primark napreduje v oblasti udržateľnosti aj vďaka prechodu na preferované materiály a cirkulárny dizajn
Tagy: PR Udržateľnosť
Spoločnosť Primark zverejnila svoju v poradí štvrtú Správu o pokroku v oblasti udržateľnosti a etiky, ktorá informuje o jej ďalšom napredovaní v stratégii udržateľnosti Primark Cares a ...
Zdieľať
3.12.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť Primark zverejnila svoju v poradí štvrtú Správu o pokroku v oblasti udržateľnosti a etiky, ktorá informuje o jej ďalšom napredovaní v stratégii udržateľnosti Primark Cares a rozsiahlom programe Ethical Trade.
Primark pokračuje v uplatňovaní cirkulárneho prístupu a predlžovaní životnosti produktov v rámci celej spoločnosti. Zahŕňa to integráciu princípov cirkulárneho dizajnu do návrhu aj výroby svojich produktov, zlepšovanie sledovateľnosti produktov, podporu zákazníkov v oblasti opráv a starostlivosti o oblečenie a riešenie emisií uhlíka v celom dodávateľskom reťazci. Medzi priority spoločnosti naďalej patrí starostlivosť o duševnú pohodu a práva pracovníkov vo svojom dodávateľskom reťazci, ktoré zabezpečuje prostredníctvom rôznych programov sociálneho vplyvu zameraných na podporu týchto pracovníkov.
S cieľom zvýšiť transparentnosť vytvoril Primark tento rok novú interaktívnu verziu správy, ktorú nájdete na tomto odkaze.
"Ľudia chodia do Primarku za dostupnou módou a základným oblečením na každý deň, ktoré je vyrobené tak, aby vydržalo čo najdlhšie. Po štyroch rokoch sme dokázali, že si nemusíme vyberať medzi udržateľnosťou a hodnotou. Naše záväzky v oblasti udržateľnosti sa týkajú všetkých ľudí v Primarku a naďalej využívame náš vplyv na podporu zmien nielen v Primarku, ale aj mimo neho. Vieme, že ako globálny maloobchodný predajca máme obrovskú zodpovednosť a vždy je čo zlepšovať, ale tohtoročná správa ukazuje, že naše úsilie, ako aj úsilie našich dodávateľov a partnerov, začína prinášať významné zmeny. Naďalej sa učíme, zbierame poznatky a údaje a rozvíjame spoluprácu v rámci celého odvetvia, čo je rozhodujúce pre dosiahnutie našich ambícií v tejto oblasti," komentuje zistenia aktuálnej správy Lynne Walker, riaditeľka programu Primark Cares.
Ako súčasť svojho pretrvávajúceho záväzku sústrediť svoje úsilie tam, kde môže mať najväčší vplyv, spoločnosť Primark prehodnocuje svoju stratégiu udržateľnosti, aby ju prispôsobila meniacim sa reguláciám a očakávaniam zákazníkov. Ďalšie novinky budú zverejnené v budúcom roku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najnovšie údaje ukazujú, že Primark napreduje v oblasti udržateľnosti aj vďaka prechodu na preferované materiály a cirkulárny dizajn © SITA Všetky práva vyhradené.
Primark pokračuje v uplatňovaní cirkulárneho prístupu a predlžovaní životnosti produktov v rámci celej spoločnosti. Zahŕňa to integráciu princípov cirkulárneho dizajnu do návrhu aj výroby svojich produktov, zlepšovanie sledovateľnosti produktov, podporu zákazníkov v oblasti opráv a starostlivosti o oblečenie a riešenie emisií uhlíka v celom dodávateľskom reťazci. Medzi priority spoločnosti naďalej patrí starostlivosť o duševnú pohodu a práva pracovníkov vo svojom dodávateľskom reťazci, ktoré zabezpečuje prostredníctvom rôznych programov sociálneho vplyvu zameraných na podporu týchto pracovníkov.
S cieľom zvýšiť transparentnosť vytvoril Primark tento rok novú interaktívnu verziu správy, ktorú nájdete na tomto odkaze.
"Ľudia chodia do Primarku za dostupnou módou a základným oblečením na každý deň, ktoré je vyrobené tak, aby vydržalo čo najdlhšie. Po štyroch rokoch sme dokázali, že si nemusíme vyberať medzi udržateľnosťou a hodnotou. Naše záväzky v oblasti udržateľnosti sa týkajú všetkých ľudí v Primarku a naďalej využívame náš vplyv na podporu zmien nielen v Primarku, ale aj mimo neho. Vieme, že ako globálny maloobchodný predajca máme obrovskú zodpovednosť a vždy je čo zlepšovať, ale tohtoročná správa ukazuje, že naše úsilie, ako aj úsilie našich dodávateľov a partnerov, začína prinášať významné zmeny. Naďalej sa učíme, zbierame poznatky a údaje a rozvíjame spoluprácu v rámci celého odvetvia, čo je rozhodujúce pre dosiahnutie našich ambícií v tejto oblasti," komentuje zistenia aktuálnej správy Lynne Walker, riaditeľka programu Primark Cares.
Ako súčasť svojho pretrvávajúceho záväzku sústrediť svoje úsilie tam, kde môže mať najväčší vplyv, spoločnosť Primark prehodnocuje svoju stratégiu udržateľnosti, aby ju prispôsobila meniacim sa reguláciám a očakávaniam zákazníkov. Ďalšie novinky budú zverejnené v budúcom roku.
Kľúčové zistenia z tohtoročnej Správy o pokroku v oblasti udržateľnosti a etiky 2024/2025:
Produkt
- 74 % odevov je teraz vyrobených z recyklovaných alebo udržateľnejšie získaných materiálov (v porovnaní so 66 % v roku 2023). Z toho takmer 4 z 10 (39 %) produktov značky Primark teraz obsahujú recyklované materiály.
- 57 % odevov obsahovalo bavlnu, ktorá bola buď organická, recyklovaná alebo pochádzala z Primark Cotton Project – jedinečného vzdelávacieho programu spoločnosti Primark pre pestovateľov bavlny v jej dodávateľskom reťazci.
- 1 z 20 produktov (5 %) je teraz navrhnutý tak, aby bol cirkulárny už od návrhu, čo znamená, že je ľahšie recyklovateľný na konci svojej životnosti. Výrazný pokrok zaznamenali konkrétne kategórie, ako sú džersejové (20 %) a denimové produkty (8 %). Vybrané denimové produkty značky Primark z najnovšej kolekcie Jeseň/Zima boli navrhnuté aj s ohľadom na koniec ich životnosti, takže boli vyrobené bez elastanu alebo kovových nitov, aby sa uľahčila ich recyklácia na konci ich životného cyklu.
- K dispozícii sú už výsledky z prvého roku testovania odolnosti denimu, ponožiek a džerseju, merané na základe rámcového programu Durability Framework spoločnosti Primark. 77 % produktov z denimu a džerseju a 69 % ponožiek dosiahlo úroveň odolnosti "Aspirational" (išlo o zachovanie kvality po 45 praniach). Tieto poznatky pomáhajú formovať spoluprácu Primarku s tvorcami politík v celej EÚ, kde sa vyvíja nová legislatíva týkajúca sa opráv odevov a ich odolnosti.
- Vďaka aktivitám v oblasti sledovateľnosti sa 100 % dodávateľov odevov, textilu a obuvi v dodávateľskom reťazci spoločnosti Primark zapojilo do programu sledovateľnosti.
Planéta
- Celkovo dosiahol Primark zníženie emisií skleníkových plynov o 5,7 % v porovnaní s referenčnou hodnotou z roku 2019, čo zahŕňalo zníženie emisií rozsahu 1 a 2 (trhových) o 71 % a emisií rozsahu 3 o 4 %.
- Takmer pätina (19 %) námornej prepravy spoločnosti Primark bola realizovaná s použitím zmesi biopalív, ktoré predstavujú udržateľnejšiu alternatívu k nafte, ďalších 98 % ciest z prístavov do skladov bolo realizovaných s použitím nízkouhlíkových palív.
- 97 závodov v Bangladéši, Číne a Indii sa zapojilo do programu efektívneho využívania zdrojov spoločnosti Primark, ktorého cieľom je podpora dodávateľov pri znižovaní spotreby energie, vody a chemikálií, ako aj emisií skleníkových plynov a nákladov.
- Viac ako 90 % farmárov zapojených do oceňovaného programu Primark Cotton Project prijalo aspoň dve alebo viac regeneratívnych poľnohospodárskych postupov na minimálne 30 % svojej poľnohospodárskej pôdy.
Ľudia
- Takmer 1 400 zamestnancov bolo doteraz vyškolených v rámci prebiehajúcej iniciatívy spoločnosti Primark zameranej na uplatňovanie zodpovedných nákupných postupov naprieč celou spoločnosťou.
- Vo viac ako 300 dodávateľských závodoch boli zrealizované štyri iniciatívy zamerané na podporu fyzického a duševného zdravia a pohody pracovníkov v dodávateľskom reťazci.
- Mechanizmus podávania sťažností Tell Us financovaný spoločnosťou Primark a určený pre zamestnancov a zainteresované tretie strany v jej dodávateľskom reťazci bol rozšírený na dodávateľov vo väčšine krajín, v ktorých využíva zdroje, pričom sa to týka tovaru na predaj, ako aj tovaru, ktorý nie je určený na ďalší predaj.
- V spolupráci s organizáciou Vision Spring bolo v 16 dodávateľských závodoch spoločnosti Primark vykonaných 35 000 vyšetrení zraku a približne 13 000 zamestnancom boli zabezpečené okuliare.
Prepájanie ľudí s naším cieľom
- Primark posilnil svoj záväzok prístupnosti prostredníctvom 49-dielnej adaptívnej kolekcie, vyvinutej v spolupráci s dizajnérkou Victoriou Jenkins, ktorá bola uvedená na 10 trhoch.
- Primark daroval viac ako 3 milióny libier charitatívnym organizáciám a komunitným partnerom, pričom ďalších 1,75 milióna libier bolo vyzbieraných a darovaných prostredníctvom fundraisingových kampaní medzi zákazníkmi. Iniciatívy zahŕňajú partnerstvá s organizáciami Breast Cancer Now, UNICEF, UK Youth, Irish Cancer Society a miestnymi charitatívnymi organizáciami na mnohých trhoch, na ktorých pôsobí.
- Takmer 700 zamestnancov je zapojených do globálnych sietí zamestnancov Primark, vrátane LGBTQIA+ a Disability and Neurodiversity, na 17 trhoch.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Najnovšie údaje ukazujú, že Primark napreduje v oblasti udržateľnosti aj vďaka prechodu na preferované materiály a cirkulárny dizajn © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Udržateľnosť
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hnutie Slovensko predložilo nový dôkaz o lustrovaní Šimečkovej matky, prípad prevzala krajská prokuratúra
Hnutie Slovensko predložilo nový dôkaz o lustrovaní Šimečkovej matky, prípad prevzala krajská prokuratúra
<< predchádzajúci článok
Ministerstvá neplnia uznesenia a mimovládky sú v právnej neistote, komora vystríha pred problémami
Ministerstvá neplnia uznesenia a mimovládky sú v právnej neistote, komora vystríha pred problémami