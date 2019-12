Hodina kódu je tu opäť. Učí, ako predchádzať lesným požiarom

Programujte aj z domu

10.12.2019 (Webnoviny.sk) -Hodinu kódu celosvetovo pripravuje nezisková organizácia Code.org, pričom na Slovensku ju už päť rokov zastrešuje spoločnosť Microsoft. Tento rok koná v týždni od 9. do 15. decembra. Od jej vzniku absolvovalo Hodinu kódu viac akoMicrosoft každoročne prichádza s novým tutoriálom vo svete Minecraft, špeciálne navrhnutým na využitie v Hodine kódu. Tento rok je venovaný nanajvýš aktuálne téme ochrany životného prostredia a okrem programovania je aj úvodom k fungovaniu umelej inteligencie."V novom Minecraft svete hráč programuje svojho Agenta, robota, ktorý sa pomocou umelej inteligencie postupne učí rozlíšiť horľavý a nehorľavý materiál. Hráč dostáva inštrukcie od výskumníka, inžiniera, AI špecialistu, či vedca, ktorí ho postupne oboznamujú s problematikou horľavosti materiálov a dávajú mu základy programovania. Následne sa hráč dostane do oblasti so zvýšeným rizikom výskytu bleskov, ktorú je potrebné vyčistiť od materiálov, ktoré predstavujú nebezpečenstvo vzniku požiaru. Po úspešnom vyčistení oblasti je úlohou hráča vysadiť nové rastlinky a priniesť aj zvieratká," približujeDo Hodiny kódu sa môže zapojiť akákoľvek škola alebo záujmový krúžok. Učitelia môžu prihlásiť svoju triedu cez jednoduchý formulár na stránke www.hourofcode.com/us/sk a absolvovať so študentmi Hodinu kódu počas vyučovania, pričom po registrácii sa ich škola zobrazí aj na globálnej mape. Samotné lekcie sú špeciálne navrhnuté tak, aby pomocou vizuálneho programovania deťom pomohli veľmi rýchlo pochopiť základy fungovania programovacích jazykov. Každý, kto úspešne dokončí aspoň jednu z dostupných lekcií, automaticky získa medzinárodný certifikát o absolvovaní Hodiny kódu.Vďaka tutoriálom, ktoré slúžia ako návod a sú voľne dostupné na stránke www.hourofcode.com je ľahké prejsť si Hodinu kódu aj doma s deťmi. Predchádzajúca skúsenosť s programovaním nie je pre absolvovanie Hodiny kódu vôbec potrebná a hry sú k dispozícii aj v slovenčine. Nie je potrebné inštalovať žiadne programy, stačí dobré pripojenie na internet, internetový prehliadač a počítač s klávesnicou a myšou či dotykový tablet.Viac informácií o vzdelávacích aktivitách spoločnosti nájdete na stránkach: www.vzdelavameprebuducnost.sk ako aj na soc. sieťach: www.facebook.com/vzdelavameprebuducnost Inzercia