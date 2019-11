Hodnota majetku miliardárov vo svete vlani klesla

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 9. novembra (TASR) - Po predchádzajúcich dvoch rokoch rastu najbohatší ľudia sveta minulý rok o niečo schudobneli. Podpísali sa pod to geopolitické otrasy a nestabilné akciové trhy. Poukázala na to najnovšia správa švajčiarskej banky UBS a poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers (PwC).Hodnota majetku miliardárov klesla minulý rok celosvetovo o 388 miliárd USD na 8,539 bilióna USD (7,74 bilióna eur), uvádza sa v správe UBS/PwC, ktorú zverejnila agentúra Reuters. Je to prvý pokles od roku 2015.Za vývojom majetku miliardárov v minulom roku sú podľa správy obchodné spory medzi USA a Čínou a politická neistota vo viacerých regiónoch sveta. Pocítili to mnohé privátne banky, vrátane najväčšieho globálneho správcu majetku UBS. Ako uviedli, klienti sa v dôsledku rastúcej neistoty v minulom roku k obchodovaniu s akciami príliš nemali.Najvýraznejší pokles hodnoty majetku zaznamenali v takzvanej Veľkej Číne (geografická oblasť, v ktorej dominujú etnickí Číňania). Čistá hodnota majetku najbohatších Číňanov v dolárovom vyjadrení klesla vlani o 12,8 %. Príčinou bol pokles akciových trhov a oslabenie čínskeho jüanu, ako aj spomalenie rastu druhej najväčšej ekonomiky sveta v danom roku takmer na 30-ročné minimum. Viacerí čínski boháči z tohto dôvodu zároveň vypadli zo zoznamu miliardárov.Aj napriek tomu Čína stále "produkuje" nových miliardárov, uviedol šéf divízie UBS pre ultrabohatých klientov Josef Stadler. Ako dodal, každý týždeň pribudnú dvaja až traja. Čo sa týka jednotlivých regiónov, počet miliardárov prakticky v každom klesol, až na región Amerík, kde sa počet miliardárov zvýšil o 4,8 %.Aj keď akciové trhy sa po prudkom poklese koncom roka 2018 zotavili, najbohatšie rodiny sveta sa stále obávajú vývoja ďalších globálnych problémov, od obchodných konfliktov a odchodu Británie z Európskej únie až po populizmus a dôsledky klimatických zmien. Ako povedal Simon Smiles zodpovedný za oblasť investícií v USA pre ultrabohatých klientov, nie je vylúčené, že hodnota bohatstva miliardárov tento rok vzrastie, rast však podľa neho bude miernejší, než veľká časť trhov predpokladá.(1 EUR = 1,1034 USD)