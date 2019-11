Súťaž na Hrob neznámeho vojaka by mohli vyhlásiť vo februári 2020

Budova MO SR. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. novembra (TASR) - Súťaž na umelecko-architektonické stvárnenie Hrobu neznámeho vojaka by mohol bratislavský magistrát vyhlásiť vo februári 2020 s vyhodnotením v máji. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla.Proces budovania pamätníka je podľa Bublu v štádiu prípravy zadania súťaže. Na to bola zriadená pracovná skupina so zástupcami centrálnych štátnych orgánov a hlavného mesta.priblížil.Návrh na vybudovanie Hrobu neznámeho vojaka schválila vláda v apríli. Podľa Ministerstva obrany SR, ktoré návrh predložilo, má byť symbolom patriotizmu a heroizmu občanov Slovenska. Protokolárne miesto má byť zriadené v parku pri Úrade vlády SR v bratislavskom Starom Meste.Vybudovanie pietneho miesta bude financované z rezervy vlády SR, na tento zámer vyčlenila 820.000 eur. Vo výslednej podobe má byť súčasťou hrobu jeden z hlavných symbolov vojenskej symboliky SR - vztýčený blatnický meč, teda meč karolínskeho typu z prvej polovice deviateho storočia, ktorý patril slovanskému veľmožovi z Turčianskej Blatnice.