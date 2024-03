Hodnota malých podlimitných zákaziek sa má zvýšiť, výška sankcií za porušenie naopak výrazne klesne. Vláda schválila novelu zákona o verejnom obstarávaní

Hodnota malých podlimitných zákaziek sa zvýši

Výška sankcií za porušenie klesne

Prišli stovky pripomienok

Kritika mimovládok

27.3.2024 (SITA.sk) - Rozsiahle zmeny vo verejnom obstarávaní s navrhovanou účinnosťou od 1. júla tohto roka zahŕňajú zjednotenie pravidiel pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou ich zlúčením. Vláda v stredu schválila kritizovaný návrh novely zákona o verejnom obstarávaní na výjazdovom rokovaní v Galante.Minimálna hodnota malých podlimitných zákaziek, zadávaných bez súťaže, sa má zvýšiť zo súčasných 10-tisíc eur na 50-tisíc eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) na čele s Richardom Rašim Hlas-SD ) zvýšenie tohto limitu zdôvodnilo potrebnou výraznou úsporu času a odbúraním zbytočnej administratívnej záťaže pre zákazky, ktoré tvoria zhruba polovicu všetkých zákaziek zverejňovaných vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Navrhovaný zvýšený limit má podľa ministerstva pomôcť urýchliť zadávanie zákaziek a prispôsobuje sa úrovni v Európskej únii , napríklad v Írsku je 50-tisíc eur, v Maďarsku 40-tisíc eur, v Poľsku 30-tisíc eur. Limit sa bude v priebehu roka alebo počas platnosti zmluvy spočítavať. Miesto pôvodne avizovaného nového zákona o verejnom obstarávaní pripravilo ministerstvo investícií veľkú novelu na viac ako 30 stranách.Upravujú sa revízne postupy, žiadosť o nápravu sa zo zákona vypúšťa bez náhrady, keďže nie je vyžadovaná podľa predpisov Európskej únie, čo má zjednodušiť postup vo verejnom obstarávaní. Miesto toho sa má posilniť vysvetľovanie podmienok obstarávania, kde sa môžu korigovať prípadné špecifikácie. To by malo odstrániť alebo obmedziť aj špekulatívne predlžovanie procesu obstarávania. Odstrániť sa má tzv. goldplating, čiže domáce nadbytočné rozširovanie požiadaviek Európskej únie, a tak zostanú ňou vyžadované limity.Navyšujú sa tiež limity pri podlimitných zákazkách na stavebné práce, pri ktorých nemožno podať námietky, z terajších 800-tisíc eur na 1,5 milióna eur. To by malo takisto zrýchliť obstarávanie prác vo zvýšenom objeme. Pri tovaroch a službách má byť limit podľa nariadenia Európskej únie 221-tisíc eur. Viac ako 80 % stavebných prác bolo pod uvedeným limitom.Výška sankcií za porušenie podmienok obstarávania sa má znížiť zo súčasných 5 % na 0,1 až 5 % zo zmluvnej ceny zákazky. ÚVO bude môcť rozhodnúť o výške pokuty za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Samosprávy navrhli úpravu podmienok odpustenia pohľadávok, pričom voči desiatkam z nich má štát pohľadávky na pokutách za obchádzanie pravidiel verejného obstarávania pri nájomných sociálnych bytoch.Ministerstvo zriadi platformu, kde budú obce do dvetisíc obyvateľov, ktoré nemajú svoj portál, zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Novela zachováva aj súčasné formy elektronického verejného obstarávania, elektronickú platformu a v rámci nej elektronický kontraktačný systém či iné elektronické prostriedky.Voči obsahu novely verejného obstarávania prišlo takmer sedemsto pripomienok, z toho cez dvesto zásadných, od viac ako 70 subjektov. Ministerstvo investícií akceptovalo skoro tristo pripomienok, vrátane vyše sto zásadných, čiastočne prijalo nad 80 pripomienok, spolu s viac ako dvadsiatkou zásadných. Navrhované zmeny najviac namietali ÚVO, verejnosť, zamestnávatelia, ministerstvo financií Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že minister Richard Raši chce novelou zákona o verejnom obstarávaní skryť pred verejnosťou polovicu štátnych zákaziek. Podľa mimovládky samosprávy a úrady nebudú musieť pri viac ako polovici zákaziek organizovať súťaž, ale budú im stačiť cenové ponuky od troch vopred vytipovaných firiem. Nadácia uviedla, že takýto postup nahráva špekulantom a zvyšuje riziko predraženia.Na ostražitosť verejnosti v súvislosti s navrhovanými zmenami vo verejnom obstarávaní nabádala aj mimovládna organizácia Transparency International Slovensko . A to napriek tomu, že minister investícií, tak ako všetci jeho predchodcovia, tiež sľubuje zásadné zrýchlenie a zjednodušenie verejných nákupov.Spod verejného obstarávania podľa inštitúcie vypadnú aj zákazky miest za desiatky miliónov eur. Za možný rizikový faktor označila aj nižšie pokuty, Progresívne Slovensko varovalo pred podľa neho nebezpečnými zmenami vo verejnom obstarávaní, pričom napriek niektorým úpravám označilo plánované zmeny aj naďalej a veľké riziko.