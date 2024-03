Pellegrini panikári a nehanbí sa klamať, podľa progresívcov bola prioritou vlády likvidácia spravosti a pomoc vlastným ľuďom (video)

Politické čistky

Žiadny pokrok v sociálnej oblasti

Kupovanie beztrestnosti

27.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentský kandidát Peter Pellegrini je po prvom kole prezidentských volieb v panike a nehanbí sa preto používať lož a tváriť sa, že prioritou vlády v prvých piatich mesiacoch boli sociálne opatrenia. Tvrdí to opozičná strana Progresívne Slovensko „Prioritou vlády v prvých mesiacoch bola likvidácia spravodlivosti, nezávislých inštitúcií, nášho medzinárodného postavenia, pomsta, beztrestnosť a pomoc vlastným ľuďom,” uviedol líder PS Michal Šimečka , ktorý zároveň zdôrazňuje, že vláda aj s Petrom Pellegrinim riešila predovšetkým seba a svojich ľudí.K výsledkom jej vládnutia radí politické čistky, ovládnutie nezávislých inštitúcií, pokus o ovládnutie verejnoprávnej televízie a otočenie kurzu zahraničnej politiky, ktoré nás ťahá do izolácie a páli mosty s našimi najbližšími partnermi. Pripomenul zrušenie špeciálnej prokuratúry a snahu o zníženie trestov pre korupčníkov.„Zvýšili si platy vo vláde opäť spôsobom, ktorý nebol v súlade so zákonmi a praxou, nešlo to cez Národnú radu SR, ale zvýšili si platy na hulváta takmer o polovicu. Nepracovali pre ľudí, ale len sami pre seba a dnes sa snažia tvrdiť opak," povedal. Vláda Roberta Fica je pri moci rovnako dlho, ako bola minulý rok úradnícka vláda premiéra Ľudovíta Ódora . „Je mnoho vecí, ktoré súčasná vláda mala za päť mesiacov spraviť a nespravila, aj keď na rozdiel od nás má v parlamente väčšinu,” zdôraznil Ódor, ktorý vedie kandidátku PS do európskych volieb.Je presvedčený, že táto vláda neurobila ani jedno opatrenie s cieľom udržať mladých na Slovensku.V sociálnej oblasti podľa neho tiež neprišlo k žiadnemu pokroku a táto vláda nielenže nepomáha najzraniteľnejším skupinám, ale pomáha tým najbohatším – zvýšila si platy a hľadá spôsoby, ako podporovať svojich spriaznených oligarchov.„Stále si myslia si, že točiť nenávistné videá a kydať na všetkých okolo stačí k tomu, aby si udržali moc a môžu sa úplne slobodne vykašľať na sľuby, ktoré dávali ľuďom. Oklamali voličov, žiadne lacné potraviny, ani lacný benzín tu nemáme, ale máme tu snahu o kupovanie beztrestnosti pre ich kumpánov a exportovanie hanby do zahraničia," povedal.Dodal, že jeho kabinet nechal tejto vláde návod na to, ako lepšie manažovať eurofondy, no v tejto oblasti nielenže neprišlo k zlepšeniu, ale došlo k zhoršeniu a hrozí, že Slovensku prepadnú financie.Podľa Ódora je nutné zlepšiť spravovanie eurofondov a Plánu obnovy, zvýšiť potenciál rastu ekonomiky, zmeniť sociálny systém, aby bol adresnejší či posilniť kompetencie samospráv.