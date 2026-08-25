Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 25.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľudovít
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

25. augusta 2026

Hoekstra: EÚ musí okamžite investovať miliardy, inak za klimatické škody zaplatí ešte viac


Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie Globálne otepľovanie Klimatická zmena vlny horúčav

Eurokomisia varuje, že odkladanie adaptačných opatrení zvýši budúce ekonomické, zdravotné aj spoločenské náklady. Európske štáty musia výrazne zvýšiť ...



Zdieľať
belgium_eu_finance_ministers_13376 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - Eurokomisia varuje, že odkladanie adaptačných opatrení zvýši budúce ekonomické, zdravotné aj spoločenské náklady.

Európske štáty musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom, upozornil podľa portálu Politico eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra.


Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom.


„Myslím si, že už sme zažili dosť varovaní zo strany reality na to, aby sme pochopili, že výdavky na adaptáciu nie sú luxusom,“ uviedol Hoekstra. „Je to úplne jasná nevyhnutnosť. Musíme začať konať, pretože ak to neurobíme, nakoniec zaplatíme ešte viac.“



O jedno percento HDP menej


Európska komisia (EK) odhaduje, že klimatické katastrofy už v súčasnosti znižujú hrubý domáci produkt Európskej únie (EÚ) o jedno percento.



Do roku 2050 by tento podiel mohol vzrásť na 2,3 percenta a do konca storočia až na sedem percent.



Desiatky miliárd investícií


Podľa EK by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliárd eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest.



Európske krajiny však v súčasnosti vynakladajú odhadom 29 miliárd eur ročne, zatiaľ čo škody na infraštruktúre a majetku dosahujú približne 45 miliárd eur ročne.


„Nikto z nás nemá na dvore strom, na ktorom rastú peniaze. Rozpočet je však napokon odrazom politických priorít,“ zdôraznil Hoekstra a varoval, že bez vyšších investícií budú rásť zdravotné, hospodárske aj spoločenské škody.



Celoeurópsky rámec


Komisia pripravuje celoeurópsky rámec klimatickej odolnosti, ktorý chce predstaviť v októbri alebo novembri.


Zahŕňať má spoločný scenár rizík, jasnejšie rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivé úrovne verejnej správy a začlenenie klimatickej odolnosti do rozhodovania o investíciách, legislatíve a ďalších politikách.


„Nemôžeme si dovoliť, aby sme leto 2027 alebo 2028 vnímali ako ďalšie varovanie. Varovaní sme už mali dosť,“ povedal Hoekstra.




Zdroj: SITA.sk - Hoekstra: EÚ musí okamžite investovať miliardy, inak za klimatické škody zaplatí ešte viac © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne horúčavy Extrémne počasie Globálne otepľovanie Klimatická zmena vlny horúčav
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Nemocnice ŽSK dostali v minulom roku o takmer milión eur viac ako im prináležalo, k platbám za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa samé prihlásili
<< predchádzajúci článok
Slovenská kandidatúra na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN naberá silu, podporu hlási 123 členských krajín

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 