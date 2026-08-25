|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. augusta 2026
Hoekstra: EÚ musí okamžite investovať miliardy, inak za klimatické škody zaplatí ešte viac
Eurokomisia varuje, že odkladanie adaptačných opatrení zvýši budúce ekonomické, zdravotné aj spoločenské náklady. Európske štáty musia výrazne zvýšiť ...
Zdieľať
Európske štáty musia výrazne zvýšiť investície do ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania, inak budú v budúcnosti čeliť ešte vyšším nákladom, upozornil podľa portálu Politico eurokomisár pre klímu Wopke Hoekstra.
Vlny horúčav, prehlbujúce sa sucho a rozsiahle lesné požiare podľa neho v posledných mesiacoch spôsobili obrovské škody a adaptácia na klimatickú zmenu už nie je dobrovoľným výdavkom.
„Myslím si, že už sme zažili dosť varovaní zo strany reality na to, aby sme pochopili, že výdavky na adaptáciu nie sú luxusom,“ uviedol Hoekstra. „Je to úplne jasná nevyhnutnosť. Musíme začať konať, pretože ak to neurobíme, nakoniec zaplatíme ešte viac.“
O jedno percento HDP menej
Európska komisia (EK) odhaduje, že klimatické katastrofy už v súčasnosti znižujú hrubý domáci produkt Európskej únie (EÚ) o jedno percento.
Do roku 2050 by tento podiel mohol vzrásť na 2,3 percenta a do konca storočia až na sedem percent.
Desiatky miliárd investícií
Podľa EK by Únia mala do roku 2050 investovať do adaptačných opatrení približne 70 miliárd eur ročne, napríklad do protipovodňovej ochrany či ochladzovania miest.
Európske krajiny však v súčasnosti vynakladajú odhadom 29 miliárd eur ročne, zatiaľ čo škody na infraštruktúre a majetku dosahujú približne 45 miliárd eur ročne.
„Nikto z nás nemá na dvore strom, na ktorom rastú peniaze. Rozpočet je však napokon odrazom politických priorít,“ zdôraznil Hoekstra a varoval, že bez vyšších investícií budú rásť zdravotné, hospodárske aj spoločenské škody.
Celoeurópsky rámec
Komisia pripravuje celoeurópsky rámec klimatickej odolnosti, ktorý chce predstaviť v októbri alebo novembri.
Zahŕňať má spoločný scenár rizík, jasnejšie rozdelenie zodpovednosti medzi jednotlivé úrovne verejnej správy a začlenenie klimatickej odolnosti do rozhodovania o investíciách, legislatíve a ďalších politikách.
„Nemôžeme si dovoliť, aby sme leto 2027 alebo 2028 vnímali ako ďalšie varovanie. Varovaní sme už mali dosť,“ povedal Hoekstra.
Zdroj: SITA.sk - Hoekstra: EÚ musí okamžite investovať miliardy, inak za klimatické škody zaplatí ešte viac © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Nemocnice ŽSK dostali v minulom roku o takmer milión eur viac ako im prináležalo, k platbám za reálne poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa samé prihlásili
Slovenská kandidatúra na nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN naberá silu, podporu hlási 123 členských krajín