Hofer bude novým predsedom FPÖ, slobodní hrozia odchodom z vlády

Norbert Hofer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 20. mája (TASR) - Úradujúci minister dopravy Norbert Hofer bol v nedeľu na schôdzi predsedníctva Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) jednomyseľne nominovaný za jej nového predsedu. Strana to oznámila večer prostredníctvom tlačového vyhlásenia s tým, že toto rozhodnutie predsedníctvo FPÖ formálne potvrdí na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa uskutoční po májových voľbách do Európskeho parlamentu, informovala agentúra APA.Témou zasadnutia najvyššieho orgánu slobodných bolo aj možné odvolanie Herberta Kickla z funkcie ministra vnútra, ktoré mieni rakúsky kancelár a predseda koaličných ľudovcov ÖVP navrhnúť v pondelok prezidentovi Alexandrovi Van der Bellenovi. V takomto prípade mienia všetci ministri za FPÖ podať kolektívnu demisiu, uvádza sa vo vyhlásení.Predsedníctvo FPÖ sa svojmu odstúpivšiemu predsedovi Heinzovi-Christianovi Strachemu poďakovalo "K nečakaným zmenám na čele pravicovo-populistickej FPÖ došlo po piatkovom zverejnení videa z júla 2017, ktorého hlavnou postavou je Strache. Na nahrávke zhotovenej na španielskom ostrove Ibiza hovorí Strache s údajnou príbuznou istého ruského oligarchu, ktorá chce v Rakúsku investovať štvrť miliardy eur. Strache jej navrhoval, aby kúpila bulvárny denník Kronen Zeitung a následne jeho spravodajstvom pomohla FPÖ v predvolebnej kampani. Strache následne rezignoval na funkciu vicekancelára i šéfa FPÖ.Rakúsko teraz čakajú predčasné voľby, ktoré by sa mali uskutočniť v septembri.