Prívrženci EÚ demonštrovali pred eurovoľbami v mnohých mestách Únie

Frankfurt nad Mohanom 20. mája (TASR) - Desaťtisíce demonštrantov vyšli v nedeľu do ulíc mnohých miest Európskej únie, aby tak pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu (EP) protestovali proti pravicovému populizmu a nacionalizmu. Informovala o tom agentúra AP.Protestné pochody sa konali v mnohých nemeckých mestách vrátane Berlína, Kolína nad Rýnom, Lipska, Frankfurtu nad Mohanom, Mníchova či Hamburgu. Ľudia tam vyšli do ulíc pod heslom "Nemecké pochody zorganizovali aktivisti z vyše 70 skupín, podporujúcich EÚ, avšak vyzývajúcich ju na zmenu v oblasti migračnej politiky, a to napríklad v podpore záchranných misii pre utečencov v Stredozemnom mori. V Berlíne sa podľa organizátorov zišlo 20.000 ľudí, v Mníchove polícia odhadla účasť na 10.000 osôb, vo Frankfurte nad Mohanom 14.000 a v Hamburgu 10.000, píše agentúra DPA.Obdobné zhromaždenia sa pod heslom "konali aj v Budapešti, Janove, Utrechte, Varšave, Bukurešti a ďalších európskych mestách, píše AP.Niekoľko tisíc ľudí demonštrovalo aj v rakúskom hlavnom meste Viedeň, kde po korupčnom škandále odstúpil Heinz-Christian Strache v sobotu z funkcie vicekancelára i postu predsedu koaličnej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ), informuje agentúra AFP. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz po jeho demisii oznámil rozpad vládnej koalície a prezident Alexandr Van der Bellen v nedeľu informoval, že si želá, aby sa predčasné parlamentné voľby v krajine konali v septembri.V rumunskom hlavnom meste Bukurešť sa v nedeľu tisíce ľudí zišli na Námestí víťazstva.povedala organizátorka zhromaždenia Catalina Hoparteanuová.Nedeľné demonštrácie sa konali len niekoľko dní pred začiatkom eurovolieb, ktoré sa v členských krajinách uskutočnia v 23.-26. mája.Voľby do EP sú podľa agentúry AP vnímané ako akási skúška podpory pravicových, populistických a nacionalistických strán, ktoré chcú obmedziť migráciu a získať v rámci EÚ väčšie právomoci pre vlády jednotlivých členských krajín, ale tiež skúška podpory tradičných a stredoľavých strán, pre ktoré EÚ predstavuje hodnoty ako právny štát, demokracia a spolupráca medzi jej členmi.