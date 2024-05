Hojsíka trápi, že ľudia utekajú zo Slovenska. Odchádza celá generácia, podotkol (video)

Prichádzame o veľkú časť mozgov

Nebyť taký závislý na dovozoch fosílnych palív

11.5.2024 (SITA.sk) - Erasmus a programy odborných škôl je potrebné podporiť, aby mladí ľudia mohli viac spoznávať Európu, získavať nové skúsenosti a zistiť, že napriek Európou sú priatelia. Takto by využil peniaze z rozpočtu Európskej únie europoslanec Martin Hojsík , ktorý kandiduje do Európskeho parlamentu za Progresívne Slovensko V rozhovore pre tlačovú agentúru SITA tiež vyhlásil, že zahraničné výmeny študentov sú jedna z najlepších možností, ako investovať peniaze daňových poplatníkov v rámci Európskej únie. Mladí ľudia tým podľa neho získajú skúsenosti a kontakty naprieč celým kontinentom, zároveň aj na Slovensko prídu noví študenti.Kandidát za PS priznal, že ho trápi, že ľudia utekajú zo Slovenska. Podotkol, že z krajiny odchádza celá generácia. Podľa jeho slov sa to týka 100-tisíc Slovákov, čo je najväčší problém Slovenska spojený s migráciou.„Prichádzame o veľkú časť mozgov, veľkú časť budúcnosti a nerobíme dosť pre to, aby sme mladým ľudom dali príležitosti na život na Slovensku. Aby nemali pocit, že budú nenávidení a diskriminovaní len preto, koho ľúbia, že nebudú mať pocit, že sa nedostanú ku kvalitnému vzdialeniu, alebo aby nemali pocit, že zdravotná starostlivosť vyzerá ako z 19. storočia. Toto je ten skutočný migračný problém, ktorý Slovensko má," vyhlásil europoslanec z Progresívneho Slovenska.Hojsík by zároveň chcel pomocou európskych peňazí zabezpečiť aj obrannú odolnosť či odolnosť voči dopadom klimatickej krízy, ktorá sa týka poľnohospodárstva, infraštruktúr, diaľníc, elektrických rozvodov, ako aj voči cenám energií „To znamená nebyť taký závislý na dovozoch fosílnych palív, ako je plyn a ropa z Ruska, ale viac využívať zelenú energiu, využívať energiu efektívnejšie, a tým tie peniaze, ktoré teraz posielame Putinovi, nechávať v peňaženkách ľudí na Slovensku a v regiónoch," predstavil svoje plány kandidát na europoslanca.Slovensko by si podľa jeho slov malo dávať pozor aj na koherenciu politik, teda aby ľavá ruka vedela, čo robí pravá.Europoslanec za PS poukázal aj na to, že v krajine často financujeme dve odlišné veci, ktoré idú proti sebe. „Dotujeme fosílne palivá a financujeme ochranu klímy. To je niečo, na čo si musíme dať pozor, lebo potom vyhadzujeme peniaze do vzduchu," uzavrel Hojsík.