Slovensko podporilo rezolúciu o posilnení práv Palestínskeho štátu v OSN, oznámilo Blanárovo ministerstvo

Kritická situácia v Pásme Gazy

Jedine dvojštátne riešenie

11.5.2024 (SITA.sk) - Slovensko v piatok podporilo rezolúciu o posilnení práv Palestínskeho štátu v Organizácii Spojených národov (OSN) Ako informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ), za rezolúciu Slovensko zahlasovalo preto, aby podporilo mierové riešenia dvoch štátov - Palestíny a Izraela.Zároveň tvrdí, že je to jediná cesta k dosiahnutiu udržateľného mieru v regióne a potvrdeniu historického práva Palestíny na sebaurčenie a miesto v OSN.Rezort zahraničných vecí pripomína, že Slovensko odsudzuje útoky radikálov z teroristickej skupiny Hamas, pri ktorých prišli o život nevinní izraelskí civilisti. Konflikt si vyžiadal už takmer 35-tisíc obetí, a to najmä žien a detí.„Situácia v pásme Gazy je kritická. A to nielen pre samosprávu na tomto území, ale bytostne pre Palestínčanov, ktorí sa stali vysídlencami a utečencami na vlastnom území. Vojenské jednotky Izraela najnovšie vstúpili do mesta Rafah, kde je sústredené veľké množstvo palestínskych utečencov. Musíme preto zdôrazniť potrebu všestrannej ochrany civilistov na celom území pásma Gazy," informovalo ministerstvo, podľa ktorého má Izrael morálnu povinnosť chrániť civilné obyvateľstvo či zabrániť zbytočným stratám na životoch.Situácia si podľa slovenskej diplomacie vyžaduje neodkladné prímerie a urýchlené mierové riešenie dosiahnuté dialógom a diplomatickou cestou. Za jedinú spravodlivú a udržateľnú cestu považuje dvojštátne riešenie.„Len dvojštátne riešenie poskytne perspektívu rovnakých práv, základných slobôd a bezpečnosti ako pre izraelské, tak pre palestínske obyvateľstvo. Aktuálne prebiehajú diplomatické iniciatívy na rôznych medzinárodných fórach vrátane OSN," tvrdí ministerstvo zahraničných vecí.