Hokej-MS2019: Do ruskej reprezentácie pribudlo šesť hráčov z KHL

Na archívnej snímke Iľja Sorokin. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 20. apríla (TASR) - Do kádra ruskej hokejovej reprezentácie pribudlo v príprave pred majstrovstvami sveta na Slovensku šesť hráčov finalistov KHL. Čerstvý víťaz Gagarinovho pohára CSKA Moskva dodá piatich, zdolaný Avangard Omsk jedného.Z armádneho klubu posilní "zbornú" brankár Iľja Sorokin, obrancovia Nikita Nesterov s Arťomom Blažievskim, útočníci Kirill Kaprizov, Michail Grigorenko, Sergej Andronov a Ivan Telegin. Z Omska príde útočník Iľja Michejev. Informoval o tom portál allhockey.ru.Šampionát na Slovensku začne 10. mája a potrvá do 26. mája. Rusko vstúpi do turnaja v úvodný deň zápasom s Nórskom.