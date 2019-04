Neymar by mohol nastúpiť za PSG už v nedeľu

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. apríla (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar by sa mohol vrátiť do zostavy Paríža St. Germain už v nedeľňajšom ligovom stretnutí s Monacom. Uviedol to tréner úradujúceho majstra Thomas Tuchel. Dvadsaťsedemročný útočník je mimo hry od 23. januára, keď si zlomil kostičku v chodidle. Návrat na trávniky môže osláviť obhajobou titulu v Ligue 1. PSG je na čele tabuľky so sedemnásťbodovým náskokom pred Lille, v hre je ešte osemnásť bodov.