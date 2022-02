Hokej na ZOH 2022 v Pekingu: Americká „juniorka“ dokázala po 12 rokoch vyhrať nad Kanadou

Pred Kanaďanmi neustúpili

"Juniorka" môže postúpiť štvrťfinále

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Spojených štátov po dvanástich rokoch zvíťazili na zimných olympijských hrách nad odvekým rivalom z Kanady. V sobotňajšom zápase skupinovej časti triumfovali 4:2 a pripomenuli dosiaľ poslednú výhru nad "javorovými listami" na scéne ZOH.Tá sa zrodila ešte 22. februára 2010 na olympiáde v kanadskom Vancouveri. Američania vtedy vyhrali 5:3, no o šesť dní neskôr vo finálovom dueli Kanaďanom podľahli 2:3.USA a Kanada sa na ZOH stretli prvýkrát od Soči 2014. Na týchto hrách sa naposledy zúčastnili hráči z NHL. Zápasy zámorských tímov však aj bez toho prinášajú množstvo tvrdých kontaktov a sobotňajšie meranie síl nebola výnimka."Neustúpili sme pred ich fyzickou hrou. Neustále sme to Kanaďanom vracali a dosiahli sme zaslúžený výsledok," povedal americký kapitán Andy Miele, ktorý v 3. min duelu vyrovnal na priebežných 1:1.Američania majú v Pekingu až osem hráčov mladších ako 21 rokov a až 12 hokejistov pôsobiacich vo vysokoškolských súťažiach. Mnohí si z nich uťahujú a nazývajú ich "juniorka", no po víťazstve nad Kanadou majú plný počet šesť bodov a sú blízko k tomu, aby zo skupiny prenikli priamo do štvrťfinále z 1. miesta. Potrebujú na to získať aspoň bod v nedeľňajšom súboji s Nemcami.Podľa útočníka z Harvardskej univerzity Seana Farrella, ktorý má po dvoch stretnutiach na konte šesť bodov (3+3), bolo pre americké mužstvo najdôležitejšie, že hralo rýchlo."Máme kopec chlapcov, ktorí vedia hrať rýchlo, a ak k tomu pridáme aj fyzickú zložku, bude pre našich súperov ťažké získavať puky," poznamenal 20-ročný rodák z Massachusetts.