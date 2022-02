Gisinová prehovorila o ťažkom boji s mononukleózou, bronz zo super G preto považuje za menší zázrak (foto+video)

Pomohlo jej sledovanie OH v Tokiu

12.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slalomové slzy vystriedal u Michelle Gisinovej široký úsmev po skončení super G. Zatiaľ čo v točivej disciplíne si nepodržala tretie miesto po prvom kole a napokon skončila šiesta, v rýchlostnom predstavení bola nečakane bronzová a po zlatej Gutovej-Behramiovej sa postarala o dvojitý švajčiarsky zásah v ženskom super G na ZOH 2022. Sympatická univerzálka neskôr priznala, že jej pekinský medailový zápis po vlaňajších vleklých zdravotných problémoch sa rovná menšiemu zázraku. Gisinová mala na mysli boj s mononukleózou, ktorý trval celé minulé leto."Bol to tvrdý a dlhý boj. Nemohla som ani poriadne vyjsť do schodov. Bolelo ma celé telo. Po krátkej prechádzke som potom presedela na gauči celý deň a pozerala televízor," uviedla Gisinová pre informačný servis ZOH 2022.Práve sledovanie televízie jej však paradoxne pomohlo po mentálnej stránke. Sledovala olympijské hry v Tokiu a snažila sa prísť na iné myšlienky."Stala som sa veľkým fanúšikom lukostreľby, v noci som vstávala, aby som sledovala tenisový turnaj. Najviac ma však upútal taliansky plavec Gregorio Paltrinieri, ktorý pár mesiacov pred olympiádou prekonal mononukleózu. Napriek tomu v Tokiu získal bronz v diaľkovom plávaní na 10 km a striebro v bazénovom plávaní na 800 m. Už len sledovať ho v akcii mi dalo veľmi veľa. Niekde vzadu v hlave som si zapamätala, že dokázal veľa a mne to dávalo nádej na návrat," vysvetlila Gisinová.Po skončení OH v Tokiu Gisinovej priateľ, taliansky zjazdár Luca De Aliprandini, vyhľadal Paltrinieriho, aby sa ho popýtal na prekonanie choroby a návrat do pôvodnej formy. O rovnakú láskavosť poprosili krajanku Camille Rastovú a nemeckého lyžiara Alexandra Schmida, ktorí rovnako prešli mononukleózou."Je to celé príliš krásne na to, aby to bola pravda. Keď mi však na krku visí olympijská medaila, asi je to skutočné. Keď si predstavím, že pred polrokom som mala myšlienky na vynechanie celej sezóny, je to úplne šialené," komentovala Gisinová.Gisinovej hlavná disciplína na ZOH 2022 príde na rad až 17. februára, keď sa bude súťažiť o medaily v alpskej kombinácii. V nej bola pred štyrmi rokmi v Pjongčangu zlatá, z majstrovstiev sveta má z tejto disciplíny všestrannosti na konte striebro aj bronz a medzi favoritky bude patriť aj v horskom stredisku Jen-ččching."Teraz je už všetko možné," doplnila lyžiarka z Engelbergu.