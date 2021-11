Hokej (Nemecký pohár): Slováci utŕžili po dlhej dobe prvú prehru, na domáci tím už nestačili

Zápas nezačali dobre

Nemci využili presilovku





Medzinárodný turnaj o hokejový Nemecký pohár - Krefeld (Nem.) - nedeľa:



Nemecko - Slovensko 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Góly: 1. Pföderl (Noebels, Fohrler), 6. Rieder (Noebels), 39. Bittner (Eder), 56. Rieder - 26. Buček

Vylúčení: 2:1 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0



Zostavy

Nemecko: Strahlmeier - Wagner, Nowak, J. Müller, Wissmann, Abeltshauser, Fohler, Huss, Bittner - Noebels, Pföderl, Rieder - Bergmann, Loibl, Fischbuch - Uvira, Wiederer, Dumont - Ehl, Eder, Jentzsch

Slovensko: Belányi - Kňažko, Čerešňák, Rosandič, Gachulinec, Ivan, Vitaloš, Koch, Mudrák - Takáč, Krištof, Mešár - Holešinský, Roman, Regenda - Hrehorčák, Gríger, Buček - Minárik, Šiška, Valach



Ďalší nedeľňajší zápas:

Švajčiarsko - Olympijský tím Ruska 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)



Konečná tabuľka:

1. Nemecko 3 3 0 0 0 11:4 9

2. Slovensko 3 2 0 0 1 11:6 6

3. Švajčiarsko 3 1 0 0 2 4:12 3

4. Olympijský tím Ruska 3 0 0 0 3 6:10 0





14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejisti sa nestali víťazmi Nemeckého pohára 2021. V záverečnom svojom vystúpení v Krefelde v priamom súboji o celkový triumf Slováci prehrali s domácimi Nemcami 1:4 a na tradičnom prípravnom turnaji skončili na druhom mieste.Nemeckí hokejisti sa s plným počtom 9 bodov stali víťazmi podujatia. Na treťom mieste skončili Švajčiari, ktorí si poradili s olympijským tímom Ruska 3:2.Zaujímavo znie fakt, že v sezóne 2021/2022 zaznamenali Slováci vôbec prvú prehru popri piatich víťazstvách. Na Nemeckom pohári nečakane vysoko zdolali Švajčiarov (7:1) a neskôr aj Rusov (3:1), predtým ešte v závere augusta v domácom prostredí vyhrali všetky tri stretnutia kvalifikácie o postup na ZOH 2022.Rakúšanov prekonali 2:1, Poliakov 5:1 a Bielorusov 2:1 a postúpili na ZOH do Pekingu. Slováci v nedeľu popoludní v Yayla Arene nezačali dobre a už po 14 sekundách Leonhard Pföderl prekonal reprezentačného debutanta v bránke Slovenska Filipa Belányiho.Po šiestich minútach viedli Nemci už 2:0, keď ukážkovo zahrané prečíslenie gólom do odkrytej bránky zakončil Tobias Rieder. Rovnaký hráč mohol v 16. min v nájazdovej pozícii pridať tretí gól domácich, ale Belányi bol pozorný.Slovenskí hokejisti sa oveľa ťažšie dostávali do zápasu ako predtým proti Švajčiarom a Rusom, ale v druhej tretine sa im podarilo znížiť. V 26. min Buček ukázal svoj rýchlosť a strelou ponad lapačku prekonal Strahlmeiera. V 29. min mohol po skvelej akcii Miloša Romana vyrovnať Pavol Regenda, ale puk po jeho strele Strahlmeier tentoraz schoval vo svojej lapačke.V 35. min sa vôbec prvýkrát vylučovalo. Na trestnú lavicu šiel Tobias Fohrler a Slováci takmer celé dve minúty dobýjali nemeckú bránku, no neúspešne. Na druhej strane si zahrali presilovku aj Nemci a tí ju využili. V 39. min obranca Dominik Bittner strelou od modrej čiary prekonal Belányiho.Vzápätí mohol ešte Sebastian Uvira zvýšiť na 4:1, ale slovenský brankár bol proti. V tretej tretine sa Slovákom už nepodarilo streliť gól. Keď v 56. min najlepší hráč Nemcov zvýšil na 4:1, bolo rozhodnuté o tom, že Nemecký pohár zostane v roku 2021 doma.