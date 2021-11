Slováci na záver kvalifikácie MS 2022 prevalcovali Malťanov, Duda sa zaskvel hetrikom

O víťazovi rozhodol prvý polčas

Štefan Tarkovič (tréner SR): "Som veľmi rád, že v úvode zápasu sme boli veľmi efektívni. Je to satisfakcia za predchádzajúce zápasy, ukázali sme kvalitu v šestnástke, som rád, že sa presadili. Z tohto pohľadu veľká spokojnosť. Som rád, že noví hráči veľmi dobre zapadli do tímu, sú budúcnosťou slovenského futbalu. Keď sa pozriem dozadu, marcový termín bol veľmi nešťastný. Bolo tam 11 nevynútených zmien v troch zápasoch, vstúpil do toho COVID... Nechcem sa na to vyhovárať, ale aj v septembri sme ešte mohli zabojovať o postup. Herne sme na to mali, herný obrat je tam jednoznačný, to mužstvo začína fungovať v kvalite, akú potrebujeme. Zápas na Malte bol v závere už len dohrávanie a exhibícia, ale aj svetlo na konci tunela. Toto mužstvo má budúcnosť. Teraz vyhodnotím pozitíva aj negatíva, a bolo ich veľa. Pripravím pre výkonný výbor SFZ analýzu a prijmeme závery do budúcnosti. Malo by to byť do začiatku decembra."



Ondrej Duda (stredopoliar SR, autor hetriku): "Nikdy predtým som nedal hetrik, je to teda niečo nové pre mňa. Som šťastný z výsledku, škoda, že sme rovnako dobre nezvládli aj domáci zápas s Malťanmi. Je náročné hrať do plných do päťčlennej obrannej formácie, ale strelili sme rýchlo dva góly a potom to už bolo jednoduchšie. Po červených kartách súpera to už bol prakticky koniec zápasu."



Vernon de Marco (obranca SR): "Neuveriteľný moment pre mňa, že som strelil gól. Ani som tomu nechcel veriť, mal som pocit, že sa mi sníva. Bol to môj druhý dotyk s loptou, prvý som mal hlavou. Som šťastný z víťazstva aj z prvého štartu za Slovensko. Môžeme ísť domov v dobrej nálade."



Milan Škriniar (obranca SR): "Som veľmi rád, že sme do toho dobre vstúpili a rozhodli zápas po 15 minútach. Presne to sme si povedali v šatni, že chceme rozhodnúť hneď na začiatku. Zápas sa ku koncu už len dohrával. Malťania neboli v plnom počte, ale my sme sa jasne tlačili za víťazstvom. Prečo sme nepostúpili? V prvých dvoch zápasoch s Maltou a Cyprom sme zaváhali, neskôr sme to párkrát mohli zlomiť v náš prospech, ale nepodarilo sa nám to. Na posledných zrazoch sme však ukázali, že toto mužstvo má svoju kvalitu a môže sa zlepšovať."









Kvaliifkácia MS 2022, H-skupina, Ta'Qali (Malta) - nedeľa:



Malta - Slovensko 0:6 (0:3)

Góly: 6. a 16. Rusnák, 8., 69. a 81. Duda, 71. De Marco

ŽK: 5. Satariano, 43. Camenzuli, 50. Teuma (všetci Malta), ČK: 47. Camenzuli, 51. Teuma (obaja Malta), rozhodoval: Jovič (Chor.)



Zostavy:

Malta: Bonello - Muscat, Shaw, Borg (78. Micallef) - Attard, Guillaumier (86. Dimech), Teuma, Camenzuli - J. Mbong (86. Caruana), P. Mbong (55. Kristensen) - Satariano (55. Montebello)

Slovensko: Dúbravka - Koscelník (77. Boženík), Šatka, Škriniar, Hancko (70. De Marco) - Lobotka (70. Hromada) - Suslov, Rusnák, Duda, Haraslín (62. Mak) - Strelec (Almási)



Ďalšie nedeľňajšia zápasy v H-skupine:



SPLIT

Chorvátsko - Rusko 1:0 (0:0)



ĽUBĽANA

Slovinsko - Cyprus 2:1 (1:0)



Konečná tabuľka:

1. Chorvátsko 10 7 2 1 21:4 23 - postup na MS 2022

2. Rusko 10 7 1 2 19:6 22

3. Slovensko 10 3 5 2 17:10 14

4. Slovinsko 10 4 2 4 13:12 14

5. Cyprus 10 1 2 7 4:21 5

6. Malta 10 1 2 7 9:30 5





14.11.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti zakončili neúspešnú kvalifikáciu MS 2022 vysokým triumfom na Malte 6:0. Najväčší podiel na ňom mal autor hetriku Ondrej Duda, ktorému na všetky tri góly prihral Tomáš Suslov. Ide vôbec o najvyššie víťazstvo Slovenska v kvalifikáciách o postup na majstrovstvá sveta alebo Európy.Slovákom stačilo na konečné tretie miesto v tabuľke H-skupiny o skóre pred Slovincami. Tí na záver kvalifikácie doma zdolali hráčov Cypru 2:1. V priamom súboji o víťazstvo v skupine Chorváti doma v Splite zdolali Rusov 1:0 a postúpili na MS 2022 do Kataru.Malťania sa ešte ani poriadne "nerozkukali" a už prehrávali. Hrdinom úvodnej štvrťhodinky na Národnom štadióne Ta'Qali bol stredopoliar hostí Albert Rusnák. Útočník Realu Salt Lake City si preniesol skvelú streleckú formu z MLS aj do reprezentácie.Najprv v 6. min po peknom sklepnutí Dávida Strelca volejom otvoril skóre a v 16. min umiestnenou strelou spoza šestnástky pridal už tretí gól Slovenska. Medzitým skóroval aj Ondrej Duda, ktorému posadil loptu na hlavu centrom z pravej strany mladík Tomáš Suslov.Bolo prakticky po zápase, ale ďalšie góly Slováci dlho nepridávali. A to ani napriek tomu, že hneď na začiatku druhého polčasu išli predčasne pod sprchy Ryan Camenzuli a pre nešportové správanie aj Teddy Teuma.Po hodine hry Dávid Strelec v ideálnej pozícii nepridal štvrtý gól, lebo do strely mu vložil nohu Zach Muscat. Krátko na to mal tutovku na nohe aj Dávid Hancko, ale Henry Bonello mu prekazil jeho zámer. V zostávajúcom čase však predsa len Slováci boli úspešní.Dva góly pridal Duda a dočkal sa prvého reprezentačného hetriku. Prvý gól v národnom tíme Slovenska dosiahol vo svojom debute aj rodák z Argentíny Vernon de Marco. Jeho gól zo 71. min bol jeden z jeho prvých dotykov s loptou v zápase.