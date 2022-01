Hokej: Program Slovenska na ZOH 2022 v Pekingu

Pod piatimi kruhmi budeme hrať v skupine s Fínskom, Švédskom a ďalším úspešným kvalifikantom Lotyšskom.

Slovenskí hokejisti odštartujú účinkovanie na olympijskom turnaji vo štvrtok 10. februára zápasom s Fínskom, ktorý sa začne o 09:40 nášho času. Už v nasledujúci deň, v piatok 11. februára, čaká Slovensko zápas so Švédskom, ktorý sa začne o rovnakom čase, teda o 09:40. Posledný zápas v základnej C-skupine odohráme v nedeľu 13. februára, keď ráno o 05:10 nastúpime proti Lotyšsku.

Na turnaji s určitosťou odohráme aj minimálne štvrtý zápas. Zo základnej skupiny prakticky postupuje každý. Ak by sme skupinu vyhrali alebo boli najlepší tím spomedzi tých, ktoré skončia na druhých miestach, tak sa kvalifikujeme priamo do štvrťfinále hokejového olympijského turnaja. V opačnom prípade budeme hrať zápas o postup do štvrťfinále.