NHL: Islanders zvíťazili vo Philadelphii, Chára sa pobil s MacEwenom (video)

Hokejisti New Yorku Islanders zvíťazili v noci na stredu v NHL na ľade Philadelphie 4:3 po samostatných nájazdoch. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral za "ostrovanov" 16:18 min., vyslal dve strely na bránku, pripísal si mínusku a odsedel sedem trestných minút. V tretej tretine dostal päťminútový trest za bitku po tom, ako sa pobil s útočníkom "letcov" Zackom MacEwenom.



Flyers natiahli sériu prehier už na deväť duelov. O víťazstve Islanders rozhodol až v deviatej sérii nájazdov Oliver Wahlstrom. Chára sa do bitky s MacEwenom pustil po tom, ako útočník Flyers v strede klziska nebezpečne atakoval Scotta Mayfielda. Najvyšší a najstarší muž NHL mal v súboji jasne navrch a bitka netrvala dlho, pretože Chára svojmu súperovi nasadil pravý hák. Štyridsaťštyriročný bek sa po direkte do tváre súpera presvedčil, či je 25-ročný Kanaďan v poriadku. "Vidíte ako sa ho pýta, či je OK? Je to neuveriteľné športové gesto od budúceho člena Siene slávy," povedal komentátor zápasu, bývalý brankár NHL Kevin Weekes, na adresu slovenského hokejistu. Chára sa v tejto sezóne pobil v NHL už štvrtýkrát, podľa USA Today zhodil v najlepšej lige na svete prvýkrát rukavice v roku 1997, keď mal jeho terajší súper MacEwen jeden rok.





Flyers viedli v závere tretej časti 3:2, ale necelých päť minút pred koncom poslal duel do predĺženia Casey Cizikas. Zápas napokon rozhodli nájazdy, v ktorých Philadelphia nevyhrala v tejto sezóne ani na štvrtý pokus. "Prehry nás bolia. Mrzí ma to veľmi, pretože chlapci neuveriteľne dreli, hrali obetavo, hádzali sa do striel, ale nestačilo to. Vidím progres v našej hre, len sa to musí už prejaviť aj vo výsledkoch," povedal pre nhl.com tréner "letcov" Mike Yeo. Skóre duelu otvoril v prvej tretine 23-ročný fínsky obranca Robin Salo, pre ktorého to bol premiérový gól v NHL v jeho trinástom zápase. Víťazstvo Islanders vychytal ruský brankár Semjon Varlamov, ktorý zaznamenal 31 úspešných zákrokov.



V ďalšom zápase domáci Washington zdolal Winnipeg 4:3 po predĺžení, autorom víťazného gólu bol v 26. sekunde predĺženia Tom Wilson. Víťaznú akciu rozbehol Jevgenij Kuznecov, ktorý sa krásnou kľučkou zbavil obrancu a spoza bránky našiel Wilsona, ktorý na dvakrát prekonal Connora Hellebuycka. "Najskôr som si myslel, že pôjde do sólovej akcie a preto som mu otvoril priestor. V tom som si všimol, že ma chce nájsť, nakorčuľoval som si pred bránku a dostal som tam puk. Spravil to skvele," opísal rozhodujúcu akciu Wilson. K víťazstvu prispel aj slovenský zadák Martin Fehérváry, ktorý sa počas 20:59 min. na ľade prezentoval dvoma strelami a zapísal si dva plusové body. Jets viedli 2:0, keď sa presadili Kyle Connor a strelecký účet v NHL si otvoril dvadsaťročný útočník Cole Perfetti. Ešte v úvodnej dvadsaťminútovke však Capitals znížili zásluhou Alexandra Ovečkina, ktorý po krásnej spolupráci s Garnetom Hathawayom strelil svoj 27. gól v sezóne. Kapitán Washingtonu je najlepší strelec a s 55 bodmi aj najproduktívnejší hráč NHL. "Mali sme slabší úvod, ale gól na 1:2 nás zobudil," poznamenaal útočník Washingtonu Lars Eller. Capitals vyhrali v tejto sezóne v predĺžení prvýkrát na ôsmy pokus. Ovečkin sa v historických tabuľkách produktivity NHL dostal na 24. miesto pred Mikea Modana. Tridsaťšesťročný Rus nazbieral 1375 bodov (757+618).

Tampa Bay bez zraneného obrancu Erika Černáka uspela v Los Angeles 6:4, v drese úradujúceho šampióna sa dvomi gólmi a asistenciou zaskvel švédsky bek Victor Hedman. "Blesky" pre maródku nastúpili iba so štyrmi obrancami, okrem Černáka nemohol hrať ani Jan Rutta či Zach Bogosian. Nikita Kučerov, Steven Stamkos a Mathieu Joseph mali bilanciu 1+1, Andrej Vasilevskij chytil 32 striel a hráči Lightning natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy. Hedman strávil na ľade 32 a pol minúty, Ryan McDonagh takmer tridsať. Ďalšími dvomi obrancami boli Cal Foote a Michail Sergačov.



Dallas podľahol Montrealu 3:5, v defenzíve Stars chýbal slovenský zadák Andrej Sekera, ktorý je na covidovej listine. Canadiens ukončili sériu šiestich prehier, k čomu prispel skvelým výkonom brankár Sam Montembeault. Ten mal až 48 úspešných zákrokov a vytvoril si kariérne maximum. "Sam chytal neuveriteľne, bol jasne našou najväčšou hviezdou," povedal útočník Montrealu Nick Suzuki. Tyler Toffoli oslávil návrat do zostavy Canadiens po jedenásťzápasovej absencii gólom a asistenciou, dvakrát skóroval Christian Dvorak. Stars na domácom ľade prehrali z uplynulých 15-tich duelov len dva, nepomohli im ani góly Joea Pavelského a Tylera Seguina. Montreal v druhej tretine strelil dva góly v priebehu 22 sekúnd, keď na úvodný zásah Dvoraka bleskovo nadviazal Michael Pezzetta a hostia viedli 2:0.



Vancouver vyhral v Nashville 3:1, slovenský brankár Jaroslav Halák bol na striedačke. Za Canucks chytal Thatcher Demko, ktorý predviedol 31 úspešných zákrokov.



Boston prehral na domácom ľade s Carolinou vysoko 1:7. Hurricanes strelili v prvej tretine päť gólov a vyhnali z bránky Tuukku Raska. Medzi žŕdkami ho nahradil Linus Ullmark. Fínsky veterán nastúpil na svoj druhý duel po návrate. Rask podpísal s Bruins ročný kontrakt, k tímu sa vrátil po operácii boku. V premiérovom tohtosezónnom zápase s Flyers si pripísal víťazstvo 3:2, ale zápas s Carolinou mu nevyšiel. "Musím tímu viac pomôcť a podržať ho, keď sa nedarí. Sú však aj takéto zápasy. Za tie roky som sa naučil, že nikdy nie si taký zlý, ale ani taký dobrý, ako si myslíš," povedal Rask. Obrancovia "Canes" Jaccob Slavin (1+2) a Tony DeAngelo (0+3) nazbierali po tri body, dvakrát skóroval Jesperi Kotkaniemi. Bruins pred zápasom vyradili zo sady dresov číslo 22, ktoré nosil na chrbte prvý černoch v NHL Willie O’Ree. V utorok ubehlo presne 64 rokov, keď člen Siene slávy debutoval v profilige proti Canadiens v Montreal Forum.

výsledky NHL:



Washington - Winnipeg 4:3 pp

Ottawa - Buffalo 1:3

Boston - Carolina 1:7

Philadelphia - New York Islanders 3:4 pp a sn

Nashville - Vancouver 1:3

Dallas - Montreal 3:5

Calgary - Florida 5:1

Los Angeles - Tampa Bay 4:6