Hokej: Slováci proti Švajčiarom s 23 hráčmi, premiéra Rayena Petrovického

Pred pondelňajším zrazom slovenskej hokejovej reprezentácie v Humennom nastalo niekoľko zmien vrátane jednej na brankárskom poste, keď Filip Belányi nahradil Denisa Godlu. Ten sa trénerskému štábu ospravedlnil z osobných dôvodov, keďže čaká prírastok do rodiny. Tréneri privítali 23 hráčov vrátane debutanta Rayena Petrovického.



"Znamená to pre mňa veľmi veľa, je to splnený sen. Som veľmi šťastný, že som tu a pripravený ukázať, čo vo mne je," uviedol 22-ročný obranca. Sezónu 2023/2024 začal vo Vsetíne, neskôr nastúpil na jeden zápas v českej extralige za Liberec a ročník končil v Dukle Trenčín. V minulosti viedol slovenský juniorský výber na MS hráčov do 20 rokov aj v pozícii kapitána. "Je to pre mňa veľký úspech. V závere sezóny som sa cítil fajn, no bolo pre mňa prekvapenie, že ma tréneri zavolali a dali mi šancu. Som za to rád. Sezóna nebola jednoduchá. Po prestupe do Trenčína som sa na ľade našiel, cítil som sa oveľa lepšie. Na zápasy proti Švajčiarom sa pripravím čo najlepšie, aby som sa ukázal v dobrom svetle," povedal Petrovický. Jeho otec Róbert, bývalý reprezentant a majster sveta z roku 2002, je asistent hlavného trénera Ramsayho. "Už sme si to v minulosti zažili v mládežníckej reprezentácii. Pre mňa je to teraz hlavne tréner a tak ho beriem."

Slovenských reprezentantov čaká v Humennom prvý oficiálny blok záverečnej prípravy pred MS v Česku (10.- 26. mája). Po troch dňoch vyplnených tréningovým procesom nastúpia vo štvrtok a v piatok proti Švajčiarsku. "Bude to jeden skvelý týždeň. Za seba aj za kolegov môžem povedať, že sa na to veľmi teším," uviedol asistent trénera Peter Frühauf a k zmenám v nominácii prezradil: "Pridal sa k nám aj obranca Dávid Mudrák, ktorý bol v našej pôvodnej nominácii, ale ešte potreboval týždeň na doliečenie po zranení. Nepripojí sa k nám útočník Peter Zuzin, ktorý má zdravotné problémy a tiež čaká aj prírastok v rodine."



Vedenie reprezentácie má záujem aj o slovenských hráčov, ktorým sa po základnej časti skončí sezóna v NHL. Kluby viacerých z nich už stratili šancu na účasť v play off, istotu účasti vo vyraďovacích bojoch má zatiaľ iba obranca Erik Černák z Tampy Bay. "Pokiaľ hráčom prebieha sezóna, nemôžeme ich oficiálne oslovovať. Nejaké informácie sa však k nám dostávajú, sledujeme ich situáciu. Každého z nich oslovíme, až keď sa mu skončí sezóna," konštatoval Frühauf a k často diskutovanej téme o prípadnom príchode hráčov z KHL poznamenal: "Odpoveď na túto otázku bude známa v najbližších dňoch." K tímu hlavného trénera Craiga Ramsayho by sa od 22. apríla mali pripojiť aj skúsení útočníci Peter Cehlárik a Marek Hrivík.



Vedenie reprezentácie tvorilo v uplynulých dňoch nomináciu predovšetkým vzhľadom na vývoj play off sérií v súťažiach na Slovensku a v Česku. Od utorka 2. apríla pozvalo dvadsať hráčov na neoficiálny tréningový kemp. Jeho cieľom bolo udržať potenciálnych reprezentantov v kondícii pred prvým oficiálnym zrazom v príprave na šampionát.

Najskúsenejší hráč v "humenskom" výbere je obranca Mário Grman so 65 štartmi. "Myslím si, že budem mať rovnaké úlohy ako doteraz. Budem sa snažiť hlavne pomôcť tímu. Na humenskom štadióne som prvýkrát a vyzerá to, že klzisko je veľké. Uvidíme, ako to bude vyzerať v zápasoch. Veľmi sa na ne tešíme a takisto aj na podporu fanúšikov." Podľa Grmana bude v úvode spoločnej prípravy zžiť sa so systémom trénera Craiga Ramsayho.



Okrem Grmana patria k najskúsenejším hráčom tímu aj útočníci Róbert Lantoši so 61 reprezentačnými zápasmi, Lukáš Cingel (60) a obranca Michal Ivan (46). "Začiatok prípravy je vždy náročný. Mnoho klubov hrá play off v rôznych krajinách, ešte niekoľko dní pred úvodným kempom spravidla nevieme, koho budeme mať k dispozícii. Preto sme museli hľadať aj iné možnosti a povolať i menej skúsených hráčov. V minulosti sa neraz stalo, že niektorí hokejisti z prvého týždňa prípravy sa prepracovali až na majstrovstvá sveta. Neverili, že sa to môže stať a stalo sa," povedal Šatan. Otáznik visí nad účasťou hráčov z KHL, v ktorej pôsobí deväť Slovákov. Momentálne beží sezóna už len Martinovi Gernátovi, ktorého Lokomotiv Jaroslavľ má dobre rozbehnutú semifinálovú sériu s Traktorom Čeľabinsk (3:0).



Duely proti Švajčiarom sú na programe vo štvrtok 11. apríla aj v piatok 12. apríla zhodne o 16.30 h. Oba sú už niekoľko dní vypredané. "Humenné zažilo prvýkrát extraligovú sezónu, teraz doň premiérovo zavíta národný tím. Ukazuje sa, že je to hokejové mesto. Pevne verím, že všetci, ktorí prídu, si budú môcť užiť víťazné emócie," dodal Šatan.

Nominácia Slovenska na sústredenie a dvojzápas proti Švajčiarsku v Humennom (8.- 12. apríla 2024):





Brankári: Filip Belányi (HK Poprad), Samuel Hlavaj (Škoda Plzeň), Dávid Hrenák (Bílí Tygři Liberec)



Obrancovia: Patrik Bačik (HC'05 Banská Bystrica), Martin Bučko (Škoda Plzeň/Dynamo Pardubice), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec), Mário Grman (HC Vítkovice), Rayen Petrovický (Dukla Trenčín), Boris Brincko (HK Poprad), Andrej Golian (Slovan Bratislava), Dávid Mudrák (HKM Zvolen)



Útočníci: Andrej Kukuča (HK Poprad), Jozef Baláž (Dukla Trenčín), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Samuel Takáč (Slovan Bratislava), Marek Hecl, Matej Kašlík (obaja HKM Zvolen), Andrej Kollár (Kometa Brno), Silvester Kusko (HC Olomouc), Róbert Lantoši (BK Mladá Boleslav), Lukáš Cingel (Kometa Brno), Oliver Okuliar, Alex Tamáši (obaja Mountfield Hradec Kárlové)



Realizačný tím:



Generálny manažér Miroslav Šatan



Manažérka Zuzana Chrenková



Hlavný tréner Craig Ramsay



Asistent trénera Peter Frühauf



Asistent trénera Ján Pardavý



Asistent trénera Róbert Petrovický



Tréner brankárov Ján Lašák



Video analytik Igor Andrejkovič



Kondičný tréner Ján Kovačič



Lekár Roman Hunák



Fyzioterapeut Vladimír Čavojec



Program Kaufland Challenge 2024:



11. apríla, 16.30 h: Slovensko - Švajčiarsko

12. apríla, 16.30 h: Slovensko - Švajčiarsko