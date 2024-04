Eiffelovu vežu budú počas tohtoročnej letnej olympiády v Paríži zdobiť olympijské kruhy

9.4.2024 (SITA.sk) - Počas tohtoročných olympijských hier v Paríži umiestnia organizátori tradičné olympijské kruhy na jednu z dominánt francúzskej metropoly - Eiffelovu vežu.V utorok o tom informovali Francúzi, ktorí sa pripravujú na rovných 100 dní do začiatku OH. Poslednú stovku dní začnú rátať presne o dva týždne.Štruktúru širokú 29 metrov a vysokú 15 metrom, ktorú tvorí päť kruhov symbolizujúcich päť kontinentov, umiestnia koncom apríla na južnej strane ikonickej veže vo výške približne 60 metrov.Bude ich možné vidieť priamo od rieky Seina, na ktorej sa 26. júla uskutoční otvárací ceremoniál prestížneho podujatia. OH v Paríži potrvajú do 11. augusta.Eiffelova veža je neprehliadnuteľnou dominantou Paríža už 135 rokov a meria 330 metrov, nachádza sa neďaleko Seiny.