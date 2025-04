Hokej: Slováci vo Švajčiarsku aj o natiahnutie víťaznej série

Slovenskí hokejisti odštartovali v pondelok záverečný blok prípravy na MS, ktoré sa uskutočnia v Štokholme a Herningu od 9. do 25. mája. V prípravnom dvojzápase v Herisau proti domácemu Švajčiarsku sa 10. a 11. apríla budú snažiť natiahnuť desaťzápasovú víťaznú sériu, no v prvom rade sa realizačný tím bude snažiť zapracovať do systému viacerých nováčikov.





Národný tím povedie Vladimír Országh, dočasne nahradí chorého Craiga Ramsayho. Asistentov mu budú robiť Ivan Feneš a Martin Štrbák. „Samozrejme že my do každého zápasu chceme ísť s tým, že chceme vyhrať. Chceme byť aktívni, chceme korčuľovať a odohrať dobré zápasy. Je to príprava, skúšajú sa aj nejakí noví hráči, ktorí dostanú šancu. Uvidíme, ale ako hovorím, každý tréner a každý hráč ide do zápasu s tým, že chce byť úspešný,“ povedal Országh.Slováci začali svoju úspešnú šnúru v augustovej kvalifikácii o ZOH 2026. Rakúsko zdolali 2:1, Maďarsko 7:3 a Kazachstan 3:1. Na Nemeckom pohári zvíťazili s Rakúskom 1:0, Nemeckom 6:2 a Dánskom 3:2 po nájazdoch. Na decembrovom Kaufland Cupe si poradili s Lotyšskom 2:1 a Nórskom 3:1. Naposledy triumfovali v dvojzápase s Nemeckom 4:0 a 3:1. „Áno, po takejto sérii to je ešte taký ďalší väčší tlak. Ale my sa budeme snažiť chalanov čo najlepšie pripraviť, čo je pre mňa podstatné. Sú tu tréneri, momentálne asistenti z dvadsiatky, ktorí ten systém poznajú, majú ho takisto trošku vžitý, hrajú podobne v dvadsiatke,“ dodal Országh.So Švajčiarmi sa naposledy slovenskí hokejisti stretli vlani v apríli v Humennom v dvojzápase uspeli 3:0 a 5:3. Naposledy s nimi prehrali na MS v roku 2023 v Rige 2:4. Helvéti momentálne hrávajú počas asociačných termínov v Euro Hockey Tour, v tejto sérii turnajov nahradili Rusko. „Videl som ich uplynulé zápasy, ktoré hrali v EHT proti Čechom. Síce prehrali, alebo bol to rýchly hokej. Švajčiari hrajú rýchlo, agresívne napádajú, korčuľujú, tlačia sa do brány, takže taký klasický švajčiarsky štýl,“ uviedol Országh.V ďalších fázach prípravy čakajú slovenský výber ešte tri prípravné dvojzápasy – doma proti Nemecku i Francúzsku a potom v Ostrave proti Česku. „Teším sa na to tak ako na každý zápas. Je jedno či to je proti Švajčiarsku, alebo komukoľvek. Je to už príprava na MS a o to to bude lepšie,“ uviedol útočník Maxim Čajkovič.

nominácia SR na prípravný dvojzápas vo Švajčiarsku:



brankári: Filip Belányi (HK Poprad, 1 štart v reprezentácii/0 gólov), Adam Húska (HC Lugano/Švaj., 9/0), Patrik Rybár (Červená hviezda Kchun-lun/KHL, 23/0)



obrancovia: Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 39 štartov/0 gólov), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 0/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 67/4), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 2/0), Michael Laurenčík (HK Dukla Trenčín, 0/0), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR, 14/0), Dávid Romaňák (HK Rysy Spišská Nová Ves, 4/0), Adam Žiak (HK Rysy Spišská Nová Ves, 5/0)



útočníci: Maxim Čajkovič (HC Verva Litvínov/ČR, 2/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 49/8), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/ČR, 17/2), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR, 16/3), Andrej Krajčovič (HK Dukla Trenčín, 0/0), Michal Krištof (SCL Tigers/Švaj., 67/9), Andrej Kukuča (HC'05 Banská Bystrica, 8/1), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR, 74/15), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava, 26/2), Libor Nemec (U-Mass Lowell/USA, NCAA, 0/0), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec/ČR, 5/0), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 45/6)







nominácia Švajčiarska:



brankári: Stéphane Charlin (SCL Tigers), Leonardo Genoni (EV Zug), Ludovic Waeber (EHC Kloten)



obrancovia: Inaki Baragano (SC Rapperswil-Jona Lakers), Tim Berni, Giancarlo Chanton, Roger Karrer (všetci Servette Ženeva), Rodwin Dionicio (EHC Biel-Bienne), Tobias Geisser, Ludvig Johnson (obaja EV Zug), Dario Wüthrich (HC Ambri-Piotta)



útočníci: Thierry Bader, Fabian Ritzmann, Marco Lehmann, Marc Marchon (všetci SC Bern), Sven Senteler, Gregory Hofmann, Attilio Biasca, Dario Simion (všetci EV Zug), Luca Fazzini (HC Lugano), Marco Miranda (Servette Ženeva), Tyler Moy, Jonas Taibel (SC Rapperswil-Jona Lakers), Mischa Ramel, Axel Simic (obaja EHC Kloten), Dario Rohrbach (SCL Tigers)







program prípravného dvojzápasu v Herisau:



štvrtok 10. apríla



19.45 Švajčiarsko – Slovensko



piatok 11. apríla



19.45 Švajčiarsko – Slovensko