NHL: Montreal zdolal Detroit 4:1 a má na dosah play off

Hokejisti Montrealu triumfovali v nočnom zápase NHL nad Detroitom 4:1 a šiestym víťazstvom za sebou spravili dôležitý krok k postupu do play off. Na pozícii druhej voľnej karty do vyraďovacích bojov vo Východnej konferencii majú osembodový náskok. Slovenský útočník v tíme Canadiens Juraj Slafkovský získal plusový bod.



Pre Montreal i Detroit išlo o dôležitý súboj, keďže práve „červené krídla“ sú jeden z najvážnejších konkurentov Canadiens v boji o play off. Montreal má na konte 87 bodov v 78 zápasoch. V poradí o voľnú kartu za ním nasledujú štyri tímy, ktoré nazbierali po 79 bodov v 77 dueloch - New York Rangers, Detroit, New York Islanders a Columbus. Do konca základnej časti môžu získať maximálne po 10 bodov. Na triumfe Canadiens mal významnú zásluhu brankár Samuel Montembeault, ktorý inkasoval iba jeden gól z 35 striel a dosiahol 97,2-percentnú úspešnosť zákrokov. V 10. minúte ho prekonal kapitán hostí Dylan Larkin, no domáci začali od 37. minúty otáčať zápas, keď ich naštartoval gól Colea Caufielda. „Od začiatku zápasu išlo na mňa veľa striel a to mi pomohlo dostať sa do tempa. Postupne sme zlepšovali náš výkon a vygradovalo to v tretej tretine,“ konštatoval Montembeault, ktorého pochválili aj spoluhráči. „Celý čas nás pevne držal v zápase. Vždy potrebujete brankára, ktorý pre vás ukradne dôležité zápasy ako sú v play off alebo tento. Dnes to predviedol dokonale,“ poznamenal obranca Kaiden Guhle.



Hráči Buffala prišli aj o teoretickú šancu na účasť v play off, hoci ich forma z uplynulých 15 zápasov je najlepšia vo Východnej konferencii. Potvrdili ju triumfom nad Carolinou 3:0, ku ktorému pomohol brankár James Reimer 33 zákrokmi. Sabers zvíťazili v piatom zápase za sebou a v ôsmom z predošlých deviatich. Vo vyraďovacích bojoch budú chýbať v 14. sezóne v sérii. Zatiaľ naposledy sa v play off predstavili v ročníku 2010/2011.



Istotu účasti vo vyraďovačke získali hráči Ottawy, hoci na ľade Columbusu prehrali 2:5. Blue Jackets si udržali teoretickú nádej na postup. „Senátori“ sa do vyraďovačky dostali prvýkrát od roku 2017. „Určite ma neuvidíte usmievať sa po prehre, ale postúpiť do play off je skvelý pocit. Celý náš tím na tom tvrdo pracoval po celú sezónu. Sme správne naštartovaní a nadšení, že sme v play off. Už nech sa to začne,“ uviedol obranca Thomas Chabot pre nhl.com.



Vo Východnej konferencii ostali už iba dve voľné miesta do play off. Blízko k postupu majú hráči New Jersey, ktorí mohli získať definitívu v zápase proti Bostonu, no na domácom ľade mu podľahli vysoko 2:7. Slovenský útočník domácich Tomáš Tatar odohral 12:35 minút, počas ktorých nazbieral dva mínusové body. Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe hostí podieľal český útočník David Pastrňák (1+2). Počas uplynulých troch zápasov nazbieral 11 bodov (4+7) a v prebiehajúcej sezóne ich má na konte už sto.



V zápase tímov, ktoré majú istotu účasti v play off, triumfovali hráči Floridy nad Torontom 3:1. Zároveň sa tým skončili série oboch tímov - Panthers zvíťazili prvýkrát po piatich prehrách, Maple Leafs nebodovali po štyroch víťazstvách.



Hráči Pittsburghu triumfovali nad Chicagom 5:0. Brankár domácich Tristan Jarry zneškodnil všetkých 26 striel hostí. Oba tímy už dávnejšie stratili šancu na účasť v play off. Obranca „tučniakov“ Erik Karlsson strelil svoj 200. gól v základnej časti. „Neviem, či ide o významný míľnik, no teším sa z neho. Mal som to šťastie, že som hral dlho a počas sezón som nastrieľal nejaké góly. Dúfam, že mám nachstaných ďalších sto,“ poznamenal Karlsson.



Mimoriadny záver zápasu videli diváci v Dallase, ktorý podľahol Vancouveru 5:6 po predĺžení. Stars viedli počas duelu 3:0 a gól Mikaela Granlunda v 58. minúte zvýšil ich náskok na 5:2. Canucks však strelili v 60. minúte tri góly a obrat zavŕšili presným zásahom Kiefera Sherwooda v predĺžení. Stars sú druhý najlepší tím Západnej konferencie s istotou play off, Canucks si udržali nádej na druhú voľnú kartu.



Gólovú prestrelku videli aj diváci v Nashville, ktorý hostil New York Islanders. Oba tímy dali vo všetkých tretinách po dva góly a o triumfe domácich 7:6 rozhodol v predĺžení Fjodor Svečkov. Útočník Nashvillu Steven Stamkos sa na triumfe podieľal bilanciou 2+2, rovnakú mal útočník hostí Simon Holmström. „Bol to bláznivý večer. Asistent nášho trénera Todd Richards pred zápasom žartoval o tom, že bohovia neodmeňujú našu snahu o góly. Tak dnes nám to vrátili,“ uviedol Stamkos. Brankár NY Islanders Iľja Sorokin nedochytal zápas pre zranenie v hornej časti tela. Nahradil ho Marcus Högberg, ktorý inkasoval tri góly z deviatich striel. „Myslím si, že (Sorokin) by mal byť v poriadku. Nechceli sme riskovať, že sa mu to počas zápasu zhorší,“ prezradil tréner „ostrovanov" Patrick Roy. Útočník Nashvillu Ryan O´Reilly strelil svoj 300. gól v základnej časti.



V súboji dvoch najmladších organizácií NHL zvíťazili hráči Utahu nad Seattlom vysoko 7:1. Udržali si tým teoretickú nádej na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii. Na Minnesotu však strácajú deväť bodov a ich postup je už iba v teoretickej rovine. Seattle prišiel o šancu na play off už dávnejšie.



Hráči Vegas viedli na ľade Colorada 2:0, no napokon nedosiahli tretie víťazstvo za sebou. Domáci triumfovali 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Ich útočník Charlie Coyle asistoval pri oboch góloch v riadnom hracom čase a napokon strelil víťazný gól. Oba tímy už majú istú účasť v play off.

NHL - sumáre



Buffalo Sabres - Carolina Hurricanes 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 22. Thompson, 37. Tuch (Byram, McLeod), 42. Peterka (Quinn). Brankári: Reimer - Kočetkov, strely na bránku: 18:33.







Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)



Góly: 7. Voronkov (Olivier), 17. Danforth (Mateychuk, Kuraly), 40. Olivier (Danforth, Gudbranson), 43. Monahan (Johnson, Werenski), 52. Fantilli (Johnson, Provorov) - 37. Zetterlund (Giroux, Chabot), 56. Chabot (Batherson, Perron). Brankári: Merzlikinš - Forsberg, strely na bránku: 35:35.







Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)



Góly: 10. Forsling (Lundell), 42. Luostarinen, 60. Verhaeghe (Marchand, Barkov) - 22. Tavares. Brankári: Bobrovskij - Woll, strely na bránku: 37:18.







Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)



Góly: 37. Caufield (Matheson, Suzuki), 51. Anderson (Dvorak, Gallagher), 59. Gallagher (Anderson), 60. Suzuki (Evans, Carrier) - 10. Larkin (Kane). Brankári: Montembeault - Talbot, strely na bránku: 21:36.







New Jersey Devils - Boston Bruins 2:7 (0:2, 2:2, 0:3)



Góly: 34. Noesen (Sprong, Hischier), 35. Meier (Haula) - 10. Pastrňák, 20. Callahan (Wotherspoon, Pastrňák), 24. Lauko, 40. Mittelstadt (Lysell, Jokiharju), 45. Geekie (Pastrňák, Zadorov), 37. Minten (Lettieri, Peeke), 51. Koepke. Brankári: Markström (51. Allen) - Swayman, strely na bránku: 22:25.







Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)



Góly: 20. Crosby (Rakell, Rust), 25. Karlsson (Koivunen, Rust), 45. Letang (Malkin, Timmins), 48. Hayes (Heinen, Dewar), 59. Hayes (Heinen, Acciari). Brankári: Jarry - Knight, strely na bránku: 27:26.







Dallas Stars - Vancouver Canucks 5:6 pp (2:0, 1:0, 2:5 - 0:1)



Góly: 14. Rantanen (Johnston, Harley), 19. Marchment (Benn, Granlund), 28. Duchene (Benn, Granlund), 58. Bourque (Robertson, Ceci), 58. Granlund (Lindell, Duchene) - 41. DeBrusk (Garland, Hughes), 45. Mancini (Räty, Karlsson), 59. Räty (M. Pettersson), 60. Suter (Garland, Hronek), 60. Suter (Hronek, Hughes), 64. Sherwood (Garland). Brankári: DeSmith - Demko, strely na bránku: 28:32.







Nashville Predators - New York Islanders 7:6 (2:2, 2:2, 2:2 - 1:0)



Góly: 7. O´Reilly (Bunting, Evangelista), 12. Forsberg, 28. Stamkos (Blankenburg, Marchessault), 34. McCarron (Skjei, Marchessault), 58. Stamkos (Marchessault, Forsberg), 60. Bunting (Stamkos, Skjei), 62. Svečkov (Skjei, Stamkos) - 5. Holmström (Pulock, Pageau), 17. Lee (Horvat, Pelech), 25. Holmström (Pageau, Cypľakov), 33. Cypľakov (Holmström, Pageau), 56. Palmieri, 57. Mayfield (Holmström, Romanov). Brankári: Annunen - Sorokin (42. Högberg), strely na bránku: 33:22.







Utah HC - Seattle Kraken 7:1 (3:0, 4:0, 0:1)



Góly: 3. Sergačov (Stenlund, Durzi), 13. Keller (Sergačov, Guenther), 57. Yamamoto (Doan, Cooley), 21. Crouse, 32. Cooley (Guenther, Keller), 37. Schmaltz (Guenther, Sergačov), 39. Carcone (Kesselring, Stenlund) - 41. McCann (Burakovsky, Dunn). Brankári: Vejmelka - Daccord (41. Ostman), strely na bránku: 41:19.







Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 3:2 pp a sn (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 50. Ničuškin (MacKinnon, Coyle), 58. Vesey (Coyle, Wood), rozh. sn Coyle - 12. Karlsson (Smith), 21. McNabb. Brankári: Wedgewood - Schmid, strely na bránku: 36:21.

Slováci v akcii



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:46 0 0 0 +1 1 2



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:35 0 0 0 -2 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, Ottawa



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles