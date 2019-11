Hokej-TL: Haščák siahal 6 bodmi na ligový rekord

Na snímke vľavo Marcel Haščák (Košice), druhý sprava brankár Roman Petrík (Detva) vpravo jeho spoluhráč Frederik Fekiač v zápase 11. kola hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HC 07 WPC Koliba Detva v Košiciach 11. októbra 2019. FOTO TASR – František Iván Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. novembra (TASR) - Štyri góly, dve asistencie, šesť bodov a prvé miesto v ligovej tabuľke produktivity. Hokejista HC Košice Marcel Haščák zažil v predohrávke 26. kola Tipsport ligy proti Liptovskému Mikulášu výnimočný večer, počas ktorého režíroval víťazstvo "oceliarov" 8:0.Na sedembodový rekord Miroslava Pažáka tesne nedosiahol, no po vydarenom zápase s úsmevom žartoval: "." Haščák o snahe prebojovať sa do najprestížnejšej súťaže vtipkoval už počas prípravného obdobia, v ktorom sa prezentoval vo výbornej, najmä streleckej, forme. Tú si preniesol aj do súťaže.," skonštatoval Haščák.Haščáka netrápilo neúspešné atakovanie rekordu, predovšetkým ho tešili výkon i výsledok pred päťtisícovou kulisou, ktorej veľkú časť tvorili študenti troch košických vysokých škôl. "", poznamenal Haščák, ktorého kvality a význam pre tím si uvedomuje aj tréner Peter Draisaitl. "."