Ramsey poslal Wales na EURO. Ostrovania ukázali odhodlanie

Na snímke vľavo hráč Walesu Aaron Ramsey oslavuje svoj úvodný gól v zápase 10. kola E-skupiny kvalifikácie na EURO 2020 Wales - Maďarsko v Cardiffe 19. novembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Cardiff 20. novembra (TASR) - Futbalisti Walesu sa druhýkrát vo svojej histórii predstavia na záverečnom turnaji ME. Postup na EURO 2020 spečatili utorkovým triumfom v Cardiffe 2:0 nad Maďarskom, vďaka ktorému obsadili v "slovenskej" E-skupine druhé postupové miesto za Chorvátskom. Hrdinom "drakov" sa stal Aaron Ramsey, ktorý sa postaral o oba góly domácich.Walesania sa pred tromi rokmi pri svojej premiérovej účasti na ME dokázali vo Francúzsku prebojovať do semifinále. Teraz ich čaká druhý štart na ME a celkovo tretí na významných podujatiach, predstavili sa aj na MS 1958. "Chceli sme sa dostať na šampionát a to sa nám podarilo. Celú kvalifikáciu sme sa zlepšovali, verili vo svoje sily a dosiahli sme napokon vytúžené víťazstvo, ktoré nás poslalo na EURO. Verím, že si na ňom znovu užijeme kopec zábavy," vyslovil sa kapitán Gareth Bale.Zverenci trénera Ryana Giggsa vedeli, že na postup z E-skupiny potrebujú v utorok vyhrať, v rovnakej situácii bol však aj ich súper. Slováci pri predpokladanom víťazstve nad Azerbajdžanom dúfali v deľbu bodov v Cardiffe. Postupové ambície Walesanov začal už v 15. minúte napĺňať Aaron Ramsey, ktorý sa presadil hlavičkou po presnom centri Balea. Ten istý hráč pridal krátko po prestávke aj druhý gól domácich, keď mu Kieffer Moore sklepol center Bena Daviesa a stredopoliar Juventusu Turín osamotený v päťke s prehľadom skóroval. Walesania si už výsledok ustrážili, dokonca Ramsey mohol zavŕšiť hetrik, jeho strelu však obrana hostí zblokovala. Pre Ramseyho to bolo zadosťučinenie po náročnom období, ktoré mu nahlodali zranenia, v kvalifikácii EURO 2020 nastúpil za národný tím iba dvakrát. Pri sobotnom triumfe v Azerbajdžane (2:0) hral záverečných 30 minút, proti Maďarsku štartoval prvýkrát v základnej zostave. "" zaželal si hrdina zápasu. "Zabral v tom správnom čase," vyjadril sa na adresu Ramseyho Bale. "Po záverečnom hvizde tak mohli na Cardiff City Stadium vypuknúť postupové oslavy. "" vyznal sa tréner Giggs a na adresu Ramseyho dodal: "e," uviedol Giggs pre web Waleskej futbalovej asociácie.Wales (14 b.) v konečnej tabuľke skupiny získal o bod viac ako tretie Slovensko (13), štvrtí Maďari (12) zaostali za "drakmi" o dva body. Slováci aj Maďari môžu na kontinentálny šampionát postúpiť cez play off Ligy národov. "," dodal Giggs.