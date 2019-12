Hokej-TL: Košice zdolali Slovan, majú pred ním náskok 7 bodov

Na snímke vpravo Jakub Urbánek (Slovan), vľavo Filip Vrabeľ (HC Košice) v zápase 34. kola hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HC Slovan Bratislava 26. decembra 2019 v Košiciach. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

sumáre:

MAC Újbuda - HC ‘05 iClinic Banská Bystrica 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)



Góly: 19. Terbócs (K. Nagy, Fejes), 58. Fejes (Bodó, Terbócs) - 4. Jääskeläinen (Hohmann, Southorn), 5. Gabor, 16. Mlynarovič (Šille, Nemčík), 17. Hohmann (Jääskeläinen, Mihálik), 25. Jääskeläinen (Hohmann, Hickmott). Rozhodovali: Baluška, Fridrich - Šoltés, Rojík, vylúčení: 4:4 na 2 min., navyše Bl. Orbán (MAC) 10 min., presilovky a oslabenia: 0:1, 530 divákov.



MAC Újbuda: Halász – Pozsgai, McNally, Bl. Orbán, Carlisle, Fejes, Garát, Bugár - Sofron, Stretch, Klempa - Bodó, Langkow, Br. Orbán - Terbócs, Pitt, K. Nagy - Szigeti, Majoross, Kreisz - Pápa



Banská Bystrica: Beskorowany - Mihálik, Southorn, Cardwell, Ďatelinka, J. Brejčák, Nemčík, Petrinec - Hohmann, Hickmott, Jääskeläinen - Lamper, Bubela, Bartánus - Fafrák, Mlynarovič, Šille - Mesaroš, Gabor, Kabáč - Sojka

MHk 32 Liptovský Mikuláš - Dukla Trenčín 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)



Góly: 12. Kriška (Kurali, Kramár), 34. Piatka, 54. Ri. Huna (Mezovský, Droppa), 60. Petran (Piatka, Sukeľ) - 5. Valach (Štach, Bartovič), 26. Bezúch. Rozhodovali: Snášel, Juhász - Durmis, Soltész, vylúčení: 8:7, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 1850 divákov.



Liptovský Mikuláš: Zalivin - Kramár, Kurali, Petran, Nemec, Mezovský, Roman, Smutný, Droppa - Sukeľ, Piatka, Kriška - Vybíral, Oško, Ru. Huna - Ri. Huna, Ró. Huna, Surový - Lištiak, Uhrík, Haluška



Trenčín: Tomek - Starosta, McCormack, Štach, Bokroš, Kajínek, Sládok, Dúžek, Maniaček - Bezúch, Mikyska, Alderson - Hecl, Valach, Bartovič - Lapšanský, Balán, Sojčík - Deneš, Hlinka, Chromiak



HC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 0:6 (0:1, 0:5, 0:0)



Góly: 3. McPherson (Švarný), 23. Mráz (Marcinek), 26. Parks (Trotter), 28. Štrauch (Parks, Betker), 32. Parks (Trotter), 39. Špirko (McPherson). Rozhodovali: Goga, Krajčík - Tvrdoň, Valo, vylúčení: 4:5, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 1532 divákov.



Nové Zámky: Pavlas (32. Kristín) - Hatala, Ordzovenský, Drtina, Fereta, Pavúk, Mikuš - Pospíšil, Fábry, Stupka - Bajtek, Holovič, Jurík - Števuliak, Hruška, Rogoň - Andrisík, Jaša, Jurák



Zvolen: Tomek - Švarný, Corrin, Maier, Betker, Tomko, Drgoň, Meliško -Parks, Trotter, Tibenský - Kelemen, Špirko, McPherson – Štrauch, Mráz, Marcinek - Chlepčok, Halama, Petráš



DVTK Jegesmedvék Miškovec - HK Poprad 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)



Góly: 6. Beach, 10. Beauviller (Szirányi), 40. Galanisz (Beauviller) - 16. Ulrych (Paukovček), 36. Králik (Ulrych). Rozhodovali: Adamec, Lokšík - Bogdaň, Jurčiak, vylúčení: 11:11, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1705 divákov.



Miškovec: Rajna – Vandane, Láda, Göz, Dudas, Szirányi, Vojtkó, D. Kiss – D. Rodman, St.Pierre, Beach – Miskolczi, Vas, Beauviller - Magosi, Galanisz, Harrison - P. Kiss, Tousignant, Ritó – Farkas



Poprad: Nechvatal – Fabian, Kozák, Ulrych, Erving, Ťavoda, Magovac, Božoň - Vandas, Preisinger, Handlovský - Svitana, Zagrapan, Takáč – Karterud, Paukovček, Jacobs - Kundrik, Bjalončík, Matej Paločko – Králik



HK Nitra - HC 07 WPC Detva 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)



Góly: 6. Morrison (Yellow Horn, Kerbashian), 30. Buček (Versteeg, Fominych), 33. Kerbashian (Yellow Horn, Kubka), 36. Morrison (Yellow Horn, Scheidl), 49. Koyš (Korím, Fominych) - 32. Král (Ščurko, Podešva). Rozhodovali: Müllner, Nagy (Maď.) - Jedlička, Kis-Király (Maď.), vylúčení: 0:4 na 2 min., navyše Jendroľ (Detva) 5+DKZ za napadnutie hlavy, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3188 divákov.



Nitra: Hanuljak – Morrison, Mezei, M. Versteeg, Pupák, Kubka, S. Rácz, Korím, A. Sloboda – Yellow Horn, Kerbashian, Blackwater – Scheidl, Kollár, Buček – Koyš, Lušňák, Fominych – Hrušík, Hvizdoš, Tábi



Detva: Petrík – Andersons, Chovan, Kuklev, Golian, Jendroľ, F. Fekiač, Gachulinec – J. Sýkora, Zuzin, Žilka – Král, Podešva, Ščurko – Török, Valent, Gašpar – Ľupták, V. Fekiač, Čenka - Čacho



HC Košice - HC Slovan Bratislava 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)



Góly: 3. Vrábeľ (Jokeľ, Zeleňák), 46. Suja (Majdan, Zeleňák) - 8. Petráš (Žitný). Rozhodovali: D. Konc, Štefik - J. Konc ml., D. Konc ml., vylúčení: 3:1 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 8347 divákov (vypredané).



HC Košice: Košarišťan - Čížek, Koch, Slovák, Zeleňák, Růžička, Repe - Majdan, Skokan, Haščák - Květoň, Suja, Klhůfek - Rapáč, Bortňák, Belluš - Milý, Vrábeľ, Jokeľ



HC Slovan Bratislava: Habal - Bačík, Sersen, Štajnoch, Meszároš, Šedivý, Hudec, Demo - Puliš, Zigo, Abdul - Žitný, Viedenský, Petráš - Kukumberg, Kytnár, Kormúth - Bondra, Urbánek, Sloboda



tabuľka:



1. Košice 32 18 7 2 5 99:57 70



2. Slovan Bratislava 32 17 5 2 8 104:62 63



3. Banská Bystrica 31 17 5 2 7 89:58 63



4. Trenčín 31 15 4 3 9 95:70 56



5. Poprad 32 15 2 4 11 91:74 53



6. Miškovec 32 14 4 2 12 92:79 52



7. Zvolen 31 16 0 2 13 93:82 50



8. Nitra 32 12 2 5 13 78:82 45



9. Michalovce 31 12 1 6 12 79:90 44



10. Újbuda 32 9 1 3 19 91:122 32



11. Detva 31 9 2 1 19 71:105 32



12. Nové Zámky 32 8 2 2 20 77:113 30



13. Liptovský Mikuláš 31 6 2 3 20 50:115 25

Bratislava 26. decembra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili vo štvrtkovom šlágri 34. kola Tipsport ligy na domácom ľade nad HC Slovan Bratislava 2:1. Bolo to pre nich už 11-te víťazstvo za sebou a na čele tabuľky majú pred druhým Slovanom už 7-bodový náskok. O víťazný gól sa v 46. minúte postaral Jakub Suja.Trenčín prekvapujúco prehral na ľade posledného Liptovského Mikuláša 2:4 a ukončil víťaznú sériu na piatich dueloch. Liptáci naopak získali vôbec prvé body v decembri a zvíťazili premiérovo po šiestich zápasoch. V súboji tabuľkových susedov prehral piaty Poprad o gól na ľade šiesteho Miškovca a nebodovali v druhom stretnutí za sebou.Hráči Banskej Bystrice sa rýchlo dostali na koňa, keď sa im darilo pri nerovnovážnom stave hráčov na ľadovej ploche. Obranca Joona Jääskeläinen skóroval v presilovej hre a Gilbert Gabor po chybe domácich dokonca v oslabení a "barani" viedli 2:0, hoci neubehlo ani päť minút. Ďalšie dva góly pridali Banskobystričania v úvode záverečnej päťminútovky prvej tretiny. Tretí gól pripísali Samuelovi Mlynarovičovi, hoci si puk kuriózne zrazili domáci hráči sami. Štvrtý zásah pridal po rýchlom protiútoku Cason Hohmann.Tesne pred prvou sirénou znížil po individuálnej akcii István Terbócs, no veľký obrat neodštartoval. Vo zvyšných dvoch tretinách padol ešte jeden gól na každej strane, Banská Bystrica si náskok postrážila.Hostia sa dostali do vedenia v 5. minúte, keď v presilovke Štachovo nahodenie na bránu šikovne tečoval Valach. Liptáci mohli inkasovať aj v 8. minúte, ale brankár Zalivin spoluhráčov pri nájazde podržal. Domáci v 12. minúte využili rýchlo presilovú hru vďaka teču Krišku - 1:1. Trenčín mohol opäť skórovať v 14. minúte, ale nájazd Mikysku zlikvidoval Zalivin. Dukle to už vyšlo v 26. minúte, keď Bezúch v presilovke dorazil puk do siete. Domácim sa podarilo využiť stratu puku Trenčanov v 34. minúte a Piatka predviedol presné zakončenie - 2:2.V tretej tretine v 50. minúte trafil hosťujúci Alderson tyčku. Dukla pykala v 54. minúte, keď Richard Huna pred bránkou tečoval nahodený puk a ten zapadol za Tomekov chrbát. V závere Trenčín odvolal brankára, ale faul Aldersona mu zmaril nádej na vyrovnanie. Domáci ešte využili presilovku a upravili na konečných 4:2. Tri body tak získal posledný tím tabuľky.Domáci prvýkrát pohrozili už v úvodnej minúte, keď Fábryho vyzval k strele Pospíšil a krátko na to Bajtek preveril Tomeka vo zvolenskej bráne. Novozámčania pokračovali v nasadenom tempe, vynútili si presilovú hru, v nej však udreli hostia. Ordzovenský nezastavil puk na útočnej modrej, dostal sa k nemu McPherson a svoj nájazd zakončil gólovým blafákom. Postupom času sa osmelili aj Zvolenčania, pribrzdilo ich však Maierovo vylúčenie po zákroku na Stupku. Sľubnú príležitosť mali hostia aj keď Kelemen hľadal pred bránou Trottera, no Pavlas si bránkovisko postrážil. V 14. minúte predviedla rýchly protiútok domáca dvojica Andrisík – Jašša, prvý menovaný volil strelu, ktorú však Tomek výborne zneškodnil.V druhom dejstve nahradil v prvej domácej formácii Stupku Andrisík. Po minúte hry mohlo vyrovnať duo Jurík – Bajtek ale Juríkov strelecký pokus bol neúspešný. Úspešnejší vstup do tretiny však mali hostia. Novozámčania zaváhali pri rozohrávke vo vlastnom pásme, puku sa zmocnil Mráz a spomedzi kruhov zvýšil na 2:0. V nasledujúcich minútach sa Zvolenčania zahryzli do domácich, z čoho vyústil ich tretí gól. Po obkorčuľovaní brány sa presadil Parks a o ďalšie dve minúty pridal Štrauch zblízka štvrtý gól. To zo strany hostí nebolo všetko. Parks dostal od Trottera dobrý puk pred bránu, mal dostatok času namieriť a tak vymietol horný roh Pavlasovej brány. Toho následne vystriedal Kristín. Ani ten však neudržal čisté konto a ešte do konca tretiny ho prekonal Špirko.V úvode tretej tretiny sa dostal do sľubnej príležitosti, Pavúk ale spoľahlivo chytajúceho Tomeka v bráne Zvolena neprekonal a o niekoľko minút stroskotal so svojím pokusom aj Drtina. Aj naďalej hrali oba celky útočný hokej. Efektivita v zápase však bola jednoznačne na strane hostí a tí si tak pod Pustý hrad odviezli všetky tri body., tréner Nových Zámkov: ", tréner Zvolena:V súboji tímov bojujúcich o prvú šestku išli domáci rýchlo do vedenia, keď Kyle Beach v 6. minúte obral Jána Ťavodu a skóroval. V polovici prvej dvadsaťminútovky viedol Miškovec už 2:0, keď strelu Szirányiho tečoval Francis Beauviller.Podtataranci sa nezlomili a podarilo sa im vyrovnať. V 36. minúte dostal ideálnu prihrávku pred bránku Michal Králik a osamotený zariadil stav 2:2. Lenže už onedlho išiel Miškovec opäť do vedenia, Nikandrosz Galanisz skóroval na 3:2 52 sekúnd pred druhou sirénou. V záverečnej tretine už gól nepadol.Hostia na začiatku prvej tretiny pohrozili Nitranom dvomi strelami, ale to bolo z ich strany všetko. "Corgoni" mali výraznú hernú prevahu. Množstvo šancí však dokázali pretaviť iba na jeden gól. Ten padol v 6. minúte, keď krížna prihrávka Yellow Horna našla Morrisona a ten sa nemýlil. V 10. minúte unikol obrane hostí Buček, no bekhendovým blafákom nenachytal Petríka.Brankár Detvy mal viac práce aj v prostrednej časti. Prevaha Nitry sa už ukázala aj na góloch. Druhý gól Nitry strelil v 30. minúte Buček. Na tento presný zásah ešte dokázal reagovať hosťujúci Král - 2:1. Domácim vrátil dvojgólové vedenie presnou strelou do vinkľa Kerbashian. V 36. minúte uzavrel tretinu druhým gólom v zápase Morrison a Nitra viedla 4:1.Definitívnu poistku pridal gólovým tečom na 5:1 Koyš. V 55. minúte mohla Detva znížiť, ale v prečíslení dvoch proti jednému zlikvidoval Hanuljak strelu Gašpara. Zápas sa dohrával pokojne až na zbytočný faul dve sekundy pred koncom zápasu. Hosťujúci Jendroľ pri striedačkách atakoval Fominycha, ktorému museli z ľadu pomáhať spoluhráči., tréner Nitry:, tréner Detvy: „Vypredanú Steel arénu mohol už po 15 sekundách schladiť Abdul, strelou po krátkom úniku však netrafil bránku. V 3. minúte išli do vedenia "oceliari," keď obrana hostí nevzala puk Vrábeľovi, ktorý si vychutnal brankára Habala - 1:0. Takmer okamžite mohol vyrovnať Zigo, v brejku dvoch proti jednému však nebol úspešný. Domáci mali následne niekoľko zaujímavých príležitostí, gól však padol na opačnej strane. V neprehľadnej situácii skóroval Petráš, ktorému k premiérovému zásahu v sezóne výdatne dopomohol košický obranca Repe - 1:1.V druhej časti si tímy dávali pozor na defenzívu, predovšetkým na dorážky pred vlastnou bránkou, no napriek tomu nebola núdza o zaujímavé situácie. Slovanisti si počas dvoch presiloviek vytvorili tlak, pred Košarišťanom bolo viackrát rušno, no obrana Košíc odolala. V 29. minúte si Abdul efektne poradil s obrancom Kochom, ale brankára domácich neprekonal. Gólom sa neskončili ani sľubné pokusy Haščáka či Meszároša.V 41. minúte Sersen ideálne vysunul Petráša, ale jeho únik sa gólom neskončil. Zeleňákovu strelu v 46. minúte brankár Habal neskrotil a nekrytý Suja zblízka pohodlne upravil na 2:1. Hostia sa vrhli do ofenzívy, hralo sa najmä okolo bránky Košičanov a brankár Košarišťan musel byť neustále v strehu. Hostia v závere skúsili aj hru bez brankára, skóre sa však už nezmenilo.tréner HC Košice: "tréner HC Slovan Bratislava: