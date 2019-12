Toto sú najvýznamnejšie úspechy Slovenska v športovom roku 2019

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vľavo) a rakúsky lyžiar Marco Schwarz triumfovali v mestskom paralelnom slalome Svetového pohára 1. januára 2019 v Osle. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší s trofejou po triumfe v nočnom slalome Svetového pohára v rakúskom Flachau v utorok 8. januára 2019. Druhá skončila Američanka Mikaela Shiffrinová. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke zľava druhá Talianka Lisa Vittozziová, víťazná Slovenka Anastasia Kuzminová a tretia Švédka Hanna Öbergová počas dekorovania po víťazstve v šprinte žien na 7,5 km v 5. kole Svetového pohára v nemeckom Ruhpoldingu vo štvrtok 17. januára 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke vpravo slovenská biatlonistka Paulína Fialková obsadila tretie miesto v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom na 12,5 km v nemeckom Ruhpoldingu v nedeľu 20. januára 2019. Víťazstvo si vybojovala Nemka Franziska Preussová (uprostred), druhá skončila Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová (vľavo). Foto: TASR Foto: TASR

Na snímke paralyžiar Marek Kubačka počas vyhodnotenia paralyžiarskej sezóny 2018 - 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vľavo) spoločne s Američankou Mikaelou Shiffrinovou (uprostred) zvíťazili v obrovskom slalome Svetového pohára 1. februára 2019 v Maribore. Obe zjazdárky dosiahli v súčte oboch kôl rovnaký čas 2:31,31 min, tretie miesto obsadila s odstupom 93 stotín sekundy Nórka Ragnhild Mowinckelová (vpravo). Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vľavo) sa teší zo zisku striebornej medaily v alpskej kombinácii na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní vo švédskom Are 8. februára 2019. Zlato obhájila Švajčiarka Wendy Holdenerová (uprostred), bronz získala Nórka Ragnhild Mowinckelová (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová pózuje so zlatou medailou, ktorú získala v obrovskom slalome na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní 14. februára 2019 vo švédskom Are. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vpravo) získala bronzovú medailu v slalome na majstrovstvách sveta v alpskom lyžovaní 16. februára 2019 vo švédskom Are. Zlato si vybojovala Američanka Mikaela Shiffrinová (uprostred) a striebro Švédka Anna Swennová Larssonová (vľavo). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko pózuje na pódiu so zlatou medailou za víťazstvo v šprinte na 60 metrov na halových majstrovstvách Európy v atletike v Glasgowe 3. marca 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (uprostred) sa teší na pódiu z víťazstva v šprinte žien na 7,5 km počas majstrovstiev sveta v biatlone vo švédskom Östersunde 8. marca 2019. Druhá skončila Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová (vľavo). Tretia bola Nemka Laura Dahlmeierová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa teší na pódiu z víťazstva v obrovskom slalome žien na Svetovom pohári v alpskom lyžovaní 8. marca 2019 v Špindlerovom Mlyne. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vpravo) sa teší z tretieho miesta v slalome žien na Svetovom pohári v alpskom lyžovaní 9. marca 2019 v Špindlerovom Mlyne. Zvíťazila Američanka Mikaela Shiffrinová (uprostred). Druhá skončila Švajčiarka Wendy Holdenerová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová s medailou za druhé miesto v celkovom poradí slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v zimnom stredisku Soldeu v Andorre v sobotu 16. marca 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (vľavo) pózuje s medailou za druhé miesto v celkovom poradí obrovského slalomu Svetového pohára v alpskom lyžovaní v zimnom stredisku Soldeu v Andorre v nedeľu 17. marca 2019. Malý glóbus získala v obrovskom slalome Američanka Mikaela Shiffrinová, tretia bola Francúzka Tessa Worleyová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (vľavo) pózuje po víťazstve v šprinte žien na 7,5 km počas 9. finálového kola Svetového pohára v biatlone v nórskom Holmenkollene 21. marca 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke víťazná slovenská reprezentantka Anastasia Kuzminová v cieli v stíhacích pretekoch žien na 10 km v 9. kole Svetového pohára v biatlone žien v nórskom Holmenkollene v sobotu 23. marca 2019. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenská karatistka Ingrida Suchánková pózuje s bronzovou medailou. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke víťazné gesto slovenského cyklistu Petra Sagana (Bora - Hangrohe) v cieli 1. etapy pretekov Okolo Kalifornie v Sacramente 12. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe si oblieka žltý dres vedúceho pretekára v priebežnom poradí po víťazstve v 3. etape pretekov Okolo Švajčiarska v pondelok 17. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke v popredí taliansky cyklista Elia Viviani z tímu Deceuninck-Quick-Step víťazí v špurte, za ním Slovák pretekár Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) v žltom drese vedúceho pretekára v priebežnom poradí v cieli 5. etapy pretekov Okolo Švajčiarska v stredu 19. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke slovenskí hokejbalisti sa tešia po zisku zlatej medaily na majstrovstvách sveta v hokejbale mužov v Košiciach v sobotu 22. júna 2019. Vo finále zvíťazili nad Fínskom 4:3 a získali štvrtý titul v rade. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Na snímke slovenský šprintér Ján Volko pózuje so striebornou medailou za beh na 100 metrov na II. Európskych hrách v Minsku 24. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová získala bronz v K1 na 5000 m na II. európskych hrách v Minsku 27. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke slovenský reprezentant v športovej streľbe Hubert Andrzej Olejnik. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan (v popredí vľavo) a holandský cyklista Mike Teunissen (vpravo) v súboji o prvé miesto v cieli 1. etapy 106. ročníka Tour de France z Bruselu do Bruselu 6. júla 2019. Peter Sagan skončil na 2. mieste. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peter Sagan pri triumfe v 5. etape Tour de France 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovenský cyklista Peter Sagan oslavuje na pódiu svoj siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže na 106. ročníku prestížnych pretekov Tour de France v Paríži 28. júla 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Na snímke slovenský štvorkajak v zložení, zľava Juraj Tarr, Denis Myšák, Ákos Gacsal, Gábor Jakubík získal na MS v Szegede bronzovú medailu na neolympijskej 1000 m trati v maďarskom Szegede 23. augusta 2019. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke úspešné slovenské reprezentantky v športovej streľbe v skeete z ME v talianskom Lonate zlatá Danka Barteková (vľavo) a strieborná juniorka Vanesa Hocková (vpravo) počas tlačovej konferencie v Bratislave 20. septembra 2019. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ľava strieborný medailista Džabrajil Hasanov z Azerbajdžanu, víťaz Kyle Douglas Dake z USA, bronzoví medailisti Gadži Nabiev z Ruska a Tajmuraz Salkazanov zo Slovenska pózujú s medailami, ktoré získali na majstrovstvách sveta v kategórii do 79 kg voľným štýlom v 22. septembra 2019 kazašskom Nur-Sultane. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovensko-chorvátsky deblový pár Filip Polášek (vľavo) a Ivan Dodig pózujú s trofejou po zisku titulu v mužskej štvorhre na turnaji ATP v Pekingu 6. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Monika Chochlíková s trofejou pre majstra sveta. Foto: archív M.CH. Foto: archív M.CH.

Snežana Babajevová Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke americká slalomárka Mikaela Shiffrinová (v strede) oslavuje na pódiu víťazstvo v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v americkom Killingtone 1. decembra 2019. Na druhom mieste skončila Slovenka Petra Vlhová (vľavo) a na treťom Švédka Anna Swenn Larssonová (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová a jej tím sa tešia po triumfe v paralelnom slalome žien Svetového pohára vo švajčiarskom St. Moritzi 15. decembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 19. decembra (TASR) - Výberová chronológia najvýznamnejších úspechov slovenského športu v roku 2019 sa opiera predovšetkým o spanilé jazdy na lyžiach. Zjazdárka Petra Vlhová s biatlonistkami Anastasiou Kuzminovou a Paulínou Fialkovou prinášali skvelé "snehové správy" a to aj s ligotom najcennejších majstrovských kovov. Podobne jagavo sa darilo na rôznych fórach aj slovenským paralyžiarom. Stabilitu letných úspechov zabezpečil na Tour de France cyklista Peter Sagan a do pozitívnej výslednice slovenského športu prispel viacerými "zárezmi" tradične aj tenis.1. Lyžiarka Petra Vlhová triumfovala v mestskom paralelnom slalome Svetového pohára v Osle. Vo finále zdolala Američanku Mikaelu Shiffrinovú a pripísala si šieste víťazstvo kariéry.8. Petra Vlhová vyhrala v špeciálnom slalome sezóny Svetového pohára. V rakúskom Flachau sa jej to podarilo napriek silnej viróze.17. Biatlonistka Anastasia Kuzminová zvíťazila v šprinte žien Svetového pohára v bavorskom Ruhpoldingu. Pripísala si druhý triumf v sezóne a pätnásty v kariére.17. Cyklista Peter Sagan zvíťazil v 3. etape pretekov Tour Down Under v Austrálii.20. Biatlonistka Paulína Fialková obsadila tretie miesto v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom na 12,5 km v nemeckom Ruhpoldingu.21. Paralympionik Marek Kubačka vybojoval zlatú medailu v obrovskom slalome zrakovo znevýhodnených lyžiarov na MS v slovinskej Kranjskej Gore.22. Henrieta Farkašová získala zlato v obrovskom slalome na majstrovstvách sveta zdravotne znevýhodnených športovcov v Kranjskej Gore.24. Henriete Farkašovej sa na MS zdravotne znevýhodnených športovcov v Kranjskej Gore podarilo dobyť zlato aj v slalome.1. Petra Vlhová spoločne s Američankou Mikaelou Shiffrinovou zvíťazili v obrovskom slalome Svetového pohára v Maribore. Obe zjazdárky dosiahli v súčte oboch kôl rovnaký čas 2:31,31 min.8. Petra Vlhová získala historickú striebornú medailu na MS, keď vo švédskom Are uspela v alpskej kombinácii. Nikdy predtým žiadny slovenský zjazdár, ani vo federálnej ére, nestál na pódiu vrcholného podujatia po súťaži v individuálnej disciplíne.14. Petra Vlhová sa vo švédskom Are stala majsterkou sveta v obrovskom slalome. Triumfovala s náskokom 14 stotín pred Nemkou Viktoriou Rebensburgovou, bronzovú priečku obsadila Američanka Mikaela Shiffrinová (+0,38).16. Petra Vlhová získala na majstrovstvách sveta v Are bronz v slalome. Zo Švédska si odniesla kompletnú medailovú zbierku.2. Šprintér Ján Volko získal zlatú medailu v behu na 60 m na halových majstrovstvách Európy v Glasgowe zlatú medailu časom 6,60 s, keď zdolal druhého Turka Emre Zafera Barnesa (6,61) a tretieho Holanďana Jorisa van Goola (6,62).8. Biatlonistka Anastasia Kuzminová vybojovala na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde zlatú medailu v šprinte a skompletizovala si v kariére zbierku vzácnych kovov na MS. Druhú v poradí Nórku Ingrid Landmark Tandrevoldovú na 7,5 km trati zdolala o 9,7 sekundy a tretiu Nemku Lauru Dahlmeierovú o 12,6 s.8. Petra Vlhová vybojovala svoj tretí triumf v obrovskom slalome Svetového pohára. Triumfovala v českom stredisku Špindlerov Mlyn.9. Petra Vlhová obsadila 3. miesto v slalome na pretekoch SP v českom Špindlerovom Mlyne.12. Paulína Fialková obsadila na majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde vo vytrvalostných pretekoch 5. priečku, na bronzovú jej chýbalo 13,0 sekundy.15. Cyklista Peter Sagan obsadil v 3. etape pretekov Tirreno-Adriatico v Austrálii 2. miesto.16. Na majstrovstvách sveta v biatlone vo švédskom Östersunde finišovalo v pretekoch štafiet žien Slovensko s Ivonou Fialkovou, Teréziou Poliakovou, Anastasiou Kuzminovou a Paulínou Fialkovou na 6. mieste.16. Petra Vlhová obsadila 3. miesto v slalome na pretekoch SP v andorrskom stredisku Grandvalira-Soldeu.16. Jozef Metelka získal zlatú medailu v stíhacích pretekoch jednotlivcov v kategórii C4 na majstrovstvách sveta v dráhovej paracyklistike v holandskom Apeldoorne.17. Petra Vlhová obsadila 3. priečku v obrovskom slalome na pretekoch SP v andorrskom stredisku Grandvalira-Soldeu. V celkovom poradí celozimného seriálu skončila druhá za fenomenálnou Američankou Mikaelou Shiffrinovou.21. Anastasia Kuzminová triumfovala v šprinte vo finále Svetového pohára v Holmenkollene a zároveň obhájila malý krištáľový glóbus v tejto disciplíne. Úspech slovenskej výpravy v nórskom stredisku podčiarkla aj Paulína Fialková, ktorá finišovala na tretej pozícii.21. Zrakovo znevýhodnený lyžiar Miroslav Haraus získal veľký krištáľový glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári v para alpskom lyžovaní. Okrem toho vybojoval aj malé glóbusy za slalom a super-G.23. Anastasia Kuzminová triumfovala v stíhacích pretekoch vo finále Svetového pohára v Holmenkollene. Svoje záverečné vystúpenie v stíhačke absolvovala bez jedinej streleckej chyby ako jediná spomedzi všetkých 60 biatlonistiek na štarte.30. Na 54. majstrovstvách Európy v španielskej Guadalajare vybojovala karatistka Ingrida Suchánková v športovom zápase kumite bronzovú medailu v kategórii do 61 kg.3. Viktória Kužmová získala v Prahe prvý titul na okruhu WTA. Spoločne s Ruskou Annou Kalinskou zvíťazili vo finále štvorhry nad turnajovými jednotkami Američankou Nicolou Melicharovou a Češkou Květou Peschkeovou.12. Cyklista Peter Sagan zvíťazil v 1. etape pretekov Okolo Kalifornie.17. Peter Sagan zvíťazil v 3. etape pretekov Okolo Švajčiarska.19. Peter Sagan obsadil 2. miesto v 5. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Na podujatí triumfoval celkovo v bodovacej súťaži.22. Slovenskí hokejbalisti zvíťazili vo finále na 13. MS v Košiciach nad Fínskom 4:3 a získali svoj štvrtý titul v sérii.23. Šprintér Ján Volko získal na II. európskych hrách v Minsku v behu na 100 metrov striebornú medailu. V rámci súťaže miešaných družstiev si pripísal čas 10,38 s, zdolal ho jedine Portugalčan Carlos Nascimento o tri stotiny sekundy.25. Boxer Andrej Csemez získal na II. európskych hrách v Minsku v hmotnostnej kategórii do 75 kg bronzovú medailu.27. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová získala na II. európskych hrách v Minsku bronz v K1 na 5000 m.5. Hubert Andrzej Olejnik sa stal vicemajstrom sveta v dvojitom trape na MS v streľbe z brokových zbraní v talianskom Lonate. Vďaka jeho výkonu získalo Slovensko tiež bronz v tímovej súťaži.6. Cyklista Peter Sagan obsadil 2. miesto v 1. etape pretekov Tour de France, ktorá viedla z Bruselu do Bruselu a merala 194,5 km. Dosiahol rovnaký čas ako víťaz Mike Teunissen.7. Jakub Grigar vybojoval na ME vo vodnom slalome juniorov v Liptovskom Mikuláši zlatú medailu. Triumfoval vo finále kategórie K1 do 23 rokov.10. Cyklista Peter Sagan triumfoval v 5. etape 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil v hromadnom špurte a pripísal si dvanásty triumf na prestížnych pretekoch v kariére.12. Cyklista Peter Sagan obsadil 3. miesto v 7. etape pretekov Tour de France, ktorá viedla z Belfortu do Chalon sur Saône a merala 230 km. V cieli mal rovnaký čas ako víťaz Dylan Groenewegen.13. Mariana Petrušová získala zlatú medailu v K1 na 1000 m v kategórii do 23 rokov na ME juniorov v rýchlostnej kanoistike v Račiciach.21. Viktória Kužmová sa s Češkou Kristýnou Plíškovou stali víťazkami štvorhry na turnaji WTA v Bukurešti. Vo finále si v pozícii nasadených štvoriek poradili s nenasadeným domácim párom Jaqueline Adina Cristianová, Elena Gabriela Ruseová.28. Slovenský cyklista Peter Sagan si prevzal po záverečnej etape v Paríži svoj siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže na Tour de France. Osamostatnil sa na čele historických štatistík.3. Tenista Filip Polášek s Rakúšanom Philippom Oswaldom sa stali víťazmi štvorhry na antukovom turnaji ATP v Kitzbüheli.18. Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom zvíťazili vo finále štvorhry na turnaji ATP v Cincinnati.23. Štvorkajak v zložení Denis Myšák, Ákos Gacsal, Juraj Tarr, Gábor Jakubík, získal na MS v rýchlostnej kanoistike v Szegede bronzovú medailu na trati 1000 m24. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Peter Gelle obsadil v A-finále K1 na 1000 m na MS v Szegede štvrté miesto. Získal tak olympijskú miestenku na OH 2020 v Tokiu.25. Štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek získal na MS v Szegede bronzovú medailu v K4 na 500 m. Vybojoval zároveň miestenku do Tokia.30. Slovenský reprezentant v streľbe Patrik Jány obsadil tretie miesto vo vzduchovej puške 60 na podujatí Svetového pohára v Rio de Janeiro a vybojoval si miestenku na budúcoročné olympijské hry v Tokiu.7. Vodný slalomár Matej Beňuš zvíťazil vo finále C1 záverečného kola Svetového pohára. V pražskej Troji si zároveň zabezpečil celkové prvenstvo v hodnotení SP.13. Reprezentantka v športovej streľbe Danka Barteková sa stala majsterkou Európy v skeete. V talianskom Lonate obhájila titul z rakúskeho Leobersdorfu. Získala svoje štvrté individuálne zlato na ME. Spoločne s Luciou Kopčanovou a Veronikou Sýkorovou zároveň obsadili druhé miesto v súťaži družstiev.13. Peter Sagan skončil druhý na pretekoch Grand Prix Cycliste de Quebec. Bolo to jeho najlepšie umiestnenie v sezóne na významnej klasike.13. Slovenský reprezentant Jozef Metelka obhájil zlatú medailu v časovke na majstrovstvách sveta UCI v cestnej paracyklistike v Holandskom Emmene. Získal tretí titul majstra sveta v časovke, celkovo deviaty v kariére.22. Zápasník Tajmuraz Salkazanov získal bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v kazašskom Nur-Sultane v kategórii do 79 kg voľným štýlom.25. Singlisti po ôsmy raz za sebou obhájili na MS vo vodnom slalome zlato v súťaži hliadok. Tím v zložení Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš zdolal v Seu d'Urgell domácich Španielov o 1,05 sekundy.28. Singlista Alexander Slafkovský obsadil na MS vo vodnom slalome v španielskom Seu d'Urgell 4. miesto.29. Kajakár Jakub Grigar obsadil na MS vo vodnom slalome 10. miesto, vybojoval olympijskú miestenku pre Slovensko a zároveň ako prvý aj účasť v Tokiu na meno.29. Peter Sagan obsadil piate miesto v cestných pretekoch na majstrovstvách sveta. V náročných upršaných podmienkach v anglickom grófstve Yorkshire sa do záverečného špurtu nedostal.6. Tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom zvíťazili vo štvorhre na turnaji ATP v Pekingu.6. Športová gymnastka Barbora Mokošová vybojovala na MS v Stuttgarte miestenku na OH 2020 v Tokiu, ako druhá zo Slovenska na konkrétne meno.16. Slovenská paralympionička Veronika Vadovičová získala na MS v športovej streľbe v Sydney zlatú medailu v disciplíne R2 – vzduchová puška v stoji 60 rán.24. Monika Chochlíková získala zlatú medailu v K1 žien do 52 kg na 22. majstrovstvách sveta WAKO v kickboxe2. Snežana Babajevová vybojovala zlato v súťaži ľavou rukou v kategórii dospelých do 55 kg na MS v pretláčaní v Konstanci. Rebeka Martinkovičová ukoristila v kategórii do 80 kg bronz v súťaži ľavou rukou.3. Na druhý deň Rebeka Martinkovičová vybojovala bronz aj v súťaži pravou rukou v kategórii do 80 kg.21. Slovenský reprezentant v streľbe Patrik Jány vybojoval vo finále Svetového pohára v Číne 3. miesto vo vzduchovej puške mužov na 60 výstrelov.2. Petra Vlhová dosiahla premiérové pódiové umiestnenie v novej sezóne Svetového pohára. V americkom Killingtone skončila druhá v slalome o 2,29 sekundy za suverénnou domácou víťazkou Mikaelou Shiffrinovou.15. Petra Vlhová triumfovala v paralelnom slalome Svetového pohára. Vo švajčiarskom St. Moritzi zdolala vo finále Švédku Annu Swennovú-Larssonovú o dve stotiny sekundy a pripísala si jubilejné desiate prvenstvo v pretekoch SP.