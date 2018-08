Hokejista Michal Handzuš sa rozlúčil s kariérou

Na archívnej snímke Michal Handzuš. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 24. augusta (TASR) - Slovenský hokejista Michal Handzuš sa definitívne rozlúčil so svojou obdivuhodnou hráčskou kariérou. Aj keď už dlhšie neobliekol dres, naposledy v roku 2017 po tom, čo sa radoval z titulu HC'05 iClinic Banská Bystrica, oficiálne vyslovil zbohom vrcholovému hokeju v hráčskej podobe až v piatok, pred prípravným zápasom Banskej Bystrice so Slovanom Bratislava.K rozlúčke patrila na zaplnenom štadióne aj pôsobivá šou, video na veľkej obrazovke o veľkom hráčovi, o jeho čísle 26, s nápisom 'Miško, ďakujeme'. S hokejkou v ruke pomaly dokráčal do stredového buly na koberec a akoby symbolicky nastavil dlaň mladej generácii hokejistov.zaželal si Michal Handzuš a venoval im štafetový kolík v podobe hokejky.Dlhý scenár rozlúčky nezabudol na dôležité postavy z hokejového života Handzuša. Uctili si ho aj viaceré hviezdy, Marián Hossa, Miroslav Šatan, Pavol Rybár, Vladimír Országh, Richard Zedník, Tomáš Surový. Aj tréneri, ktorí Handzuša sprevádzali od prvých hokejových krokov až po tie najväčšie, si užili kúsok slávy a nebolo ich málo, vrátane Jána Filca. Miroslav Šatan upozornil na veľkosť Handzuša slovami:Veľký transparent na tribúne 'Legendy žijú večne' napovedal, že 41-ročný Handzuš má za sebou veľké skutky. V meste pod Urpínom si užil s fanúšikmi nezabudnuteľné eufórie. Okrem titulu oslavoval na Námestí SNP aj zisk Stanleyho pohára v auguste roku 2013, ktorý vybojoval s klubom Chicago Blackhawks. Dlhú kariéru v NHL, v ktorej prelomil hranicu 1000 zápasov, zavesil v roku 2014 na klinec, vrátil sa do rodnej Banskej Bystrice a pomohol klubu k vytúženému titulu. Čakal naň dosť dlho a až na tretí pokus sa mu splnil sen, ktorým uzatvoril kapitolu najväčších úspechov. Odvtedy sa jeho hráčska kariéra pozvoľna menila, v ročníku 2017/2018 si vyskúšal rolu asistenta reprezentačného trénera Craiga Ramsayho a slovenskému hokeju pomáhal v rôznych podobách pri rozvojových programoch.Handzuš strávil vo vrcholovom hokeji, odvtedy, čo v A-mužstve Banskej Bystrice debutoval ako 17-ročný v sezóne 1994/1995, 24 rokov a stihol toho naozaj veľa, či už na klubovej alebo reprezentačnej úrovni. V národnom drese zažil najväčší úspech v roku 2002, keď na MS v Göteborgu získal zlatú medailu. Okrem toho má v zbierke aj striebro z MS 2000 a 2012. Spoločne s Miroslavom Šatanom je jedným z dvoch slovenských hokejistov, ktorí získali titul majstra sveta, Stanleyho pohár i titul v najvyššej domácej súťaži.