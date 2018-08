Hokejový obranca Bučko si vybojoval kontrakt v Pardubiciach

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pardubice 24. augusta (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Bučko bude v sezóne 2018/2019 pôsobiť v Pardubiciach. Vedenie klubu s ním počíta pre juniorský tím, ale šancu by mal dostať aj v najvyššej českej súťaži. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej webstránke.Osemnásťročný bek podpísal s vedením HC Dynamo Pardubice dlhodobý kontrakt. Martinský rodák prišiel do Pardubíc pred dvomi rokmi a odvtedy pôsobil v dorasteneckom i juniorskom tíme Dynama.uviedol generálny manažér klubu Dušan Salfický. Bučko nastupoval v sezóne 2017/2018 najmä v juniorskej súťaži, Slovensko reprezentoval na MS hráčov do 18 rokov. V pardubickom klube sa stretne aj s krajanom Milošom Bubelom.