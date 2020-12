Hokejista Radulov prišiel o 16,6 milióna eur, podviedla ho ruská banka

Ruský hokejista Alexander Radulov prišiel o značnú časť svojich úspor. Právnik útočníka Dallasu Stars Sergej Taškov pre portál 360tv.ru uviedol, že Radulova podviedla banka, do ktorej si ukladal svoje zárobky. Ide o sumu 1,5 miliardy rubľov (cca 16,5 milióna eur).





Podľa právnika nemenovaná banka podviedla nielen Radulova, ale aj niekoľko ďalších športovcov. Uviedol, že 34-ročný hokejista je v Moskve a v blízkej budúcnosti bude situáciu osobne komentovať. "Saša je v Rusku v karanténe, začíname sa venovať všetkým dokumentom. Pochopili sme, že ide o banálny podvod. On ako prvý športovec tento problém oznámil, ostatní ho budú nasledovať. Ale máme najväčšiu stratu, Radulov investoval asi 1,5 miliardy rubľov," povedal Taškov.Informácie o Radulovových problémoch sa dostali do médií 25. decembra. Taškov uviedol, že Radulov od roku 2015 posielal plat na účet do ruskej banky. Banke odňali licenciu, ale finančná organizácia hokejistu oklamala a presvedčila ho, aby to nehlásil na polícii, pretože peniaze sú stále k dispozícii. Právnik dodal, že bankári sa potom začali správať agresívne a kontaktovali manažérov hokejistu v NHL s tým, že požadujú informácie o všetkých Radulovových daniach v USA. Podľa právnika ide o podozrivé správanie, pretože v Amerike nie je možné neplatiť dane. "Manažéri sa smiali. Hovorili si, či sa v banke zbláznili. Rozhodli sme sa preto celú vec vyšetriť," dodal Taškov pred novinármi.Z minulosti je známy aj príbeh ďalšieho ruského hokejistu Sergeja Fjodorova. Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára a člen hokejovej Siene slávy NHL, prišiel o všetky svoje úspory vo výške 60 miliónov dolárov. "Dôveroval som nesprávnym ľuďom. Mal som blízkeho priateľa dvadsať rokov. Hovoril mi, ako môžem zvýšiť svoj kapitál a sľúbil veľké dividendy. Práve som plánoval kúpiť niečo svojim rodičom. Nemal som za čo a ten muž je vo väzení. A ja som svoje peniaze nikdy nevidel," povedal Fjodorov.