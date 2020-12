Nemci schytali na MS do 20 rokov poriadny debakel, mali menej striel ako Kanada gólov (video)

Nemcom chýbali hráči v karanténe

"

" komentoval kouč Kanaďanov, cituje ho portál TSN.

Kanadu čakajú Slováci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Hetrik a tri asistencie Dylana Cozensa, rekordných sedem gólov v druhej tretine a napokon devastačných 16:2. Obhajca titulu Kanada vstúpil do svetového šampionátu hokejistov do 20 rokov v Edmontone nezvyčajne vysokým víťazstvom nad Nemeckom.Kanaďania sa na dva zásahy priblížili absolútne najväčšiemu počtu strelených gólov v jednom zápase na MS do 20 rokov. O obrovskej prevahe zverencov Andrého Tourignyho svedčí fakt, že Kanaďania strelili viac gólov ako mali Nemci striel na bránku (16-15). Celkovo v histórii vzájomných zápasov Kanady a Nemecka si "Javorové listy" elegantne udržali stopercentnú bilanciu - 15 zápasov = 15 víťazstiev so skóre 91-21.Nepreceňoval by som toto víťazstvo. Hrali sme proti súperovi, ktorý mal iba 13-14 hráčov a v priebehu 24 hodín musel odohrať dva ťažké zápasy bez možnosti trénovať. Nie je to o výsledku a počte strelených gólov, ale správnom nastavení. Viac ma teší naša hra v tretej tretine, kde sme naďalej robili dôležité drobnosti, ktoré vedú k celkovému víťazstvu - vyhrávali sme vhadzovania či úspešne zvádzali súboje pred bránkou,Prvú tretinu vyhrali jeho zverenci "iba" 4:1, ale v druhej siedmimi gólmi doslova zvalcovali európskeho súpera. V 39. min Cozens svojím prvým gólom v zápase zvýšil na 10:1 a gólostroj domácich sa zastavil v čase 48:38 min. Vtedy Connor McMichael v oslabení zvýšil na 16:1. Neskôr ešte Nemci v presilovej hre znížili na konečných 2:16. "Prvý zápas na turnaji by mal priniesť správne návyky na ľade. Nesústredili sme sa na výšku skóre, ale na to, aby sme hrali tak ako chceme" uviedol Dylan Cozens na webe IIHF.Nemci vstúpili do šampionátu okyptení o deviatich hráčov, ktorí zostali v povinnej karanténe pre ochorenie COVID-19. V takmer núdzovom režime odohrali úvodné dva zápasy proti Fínom (3:5) a Kanade. Teraz ich čakajú dva dni voľna a 28. decembra súboj proti Slovákom, kde by už mali mať k dispozícii ďalších hráčov, pokiaľ prejdú testami na koronavírus."Proti takto silnej Kanade sme nemali šancu odohrať zápas s potrebnou intenzitou a rýchlosťou. Chýba nám fyzická kondícia aj mentálne nastavenie," priznal tréner Nemcov Tobias Abstreiter. "Boli sme unavení, ale nehľadáme výhovorky. Mali sme bojovať a korčuľovať a to sme neurobili," prezradil jeden z dvoch nemeckých strelcov gólov John-Jason Peterka.Kanaďania budú už o polnoci SEČ z nedele na pondelok najbližším súperom Slovákov v A-skupine na MS "20". "Jedno víťazstvo nič neznamená. Potrebujeme pokračovať v nastúpenej ceste," podotkol Dylan Cozens.Na čele A-skupiny je trojica trojbodových tímov - Kanada, Fínsko a Slovensko. Slováci ako jediní z tohto tria zatiaľ neinkasovali. Aj v B-skupine sa v sobotu zrodili dve hladké víťazstvá favoritov. Švédi zdolali Čechov 7:1 (1:1, 3:0, 3:0) a Američania si poradili s Rakúšanmi 11:0 (1:0, 6:0, 4:0). Aj tu platí, že Rusi, Švédi a Američania majú po prvom zápase podľa predpokladov po 3 body.