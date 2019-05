Hokejista Tybor sa po troch rokoch vrátil do Pardubíc

Na archívnej snímke slovenský hokejista Radoslav Tybor. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pardubice 21. mája (TASR) - Slovenský hokejista Radoslav Tybor ukončil svoje pôsobenie v HC Vítkovice a po troch sezónach sa vrátil do konkurenčného českého klubu HC Dynamo Pardubice. O jeho príchode informoval na webstránke extraligistu nový športový manažér pardubického klubu Jaromír Kverka." uviedol Kverka na adresu 29-ročného útočníka, ktorý sa zapojil aj do záverečnej prípravy slovenskej reprezentácie pred domácimi MS, z kádra však vypadol ešte pred prípravnými stretnutiami s Rakúskom.Tybor nazbieral v minulom ročníku v drese Vítkovíc 36 bodov (22+14) v 60 zápasoch základnej časti a play off. Stal sa najlepším strelcom a tretím najproduktívnejším hráčom tímu. Za Pardubice hral už v rokoch 2012-2016, okrem toho v minulosti pôsobil aj v materskej Dukle Trenčín a Třinci.