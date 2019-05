NBA: Warriors postúpili piatykrát za sebou do finále play off

Hráč Goldenu State Warriors Stephen Curry reaguje na konci zápasu po výhre nad Portlandom Trail Blazers v basketbalovom zápase play off zámorskej NBA v Portlande 20. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo play off NBA



4. zápas finále Západnej konferencie:



PORTLAND TRAIL BLAZERS - GOLDEN STATE WARRIORS 117:119 pp (35:36, 34:29, 26:22, 16:24 - 6:8)



Najviac bodov: Leonard 30 (12 doskokov), Lillard 28 (12 asistencií), McCollum 26 - Curry 37 (11 asistencií, 13 doskokov), Green 18 (11 asistencií, 14 doskokov), Thompson 17, 20.064 divákov.



/konečný výsledok série: 0:4, Warriors postúpili do finále play off/

Portland 21. mája (TASR) - Basketbalisti Golden State Warriors sa piatykrát v rade prebojovali do finále play off zámorskej NBA. Obhajca titulu zvíťazil v noci na utorok vo štvrtom súboji 3. kola Západnej konferencie na palubovke Portlandu Trail Blazers 119:117 po predĺžení a v celej sérii triumfoval 4:0 na zápasy.Golden State potiahli k výhre Stephen Curry a Draymond Green. Stali sa prvými spoluhráčmi v histórii profiligy, ktorí v jednom zápase play off dosiahli zhodne triple double. Green zaznamenal 18 bodov, 14 doskokov, 11 asistencií a premenil kľúčovú trojku v predĺžení, Curry sa blysol 37 bodmi, 12 doskokmi a 11 asistenciami.Warriors opäť chýbali zranení Kevin Durant a DeMarcus Cousins, navyše sa k nim pridal aj skúsený Andre Iguodala. Napriek tomu sa mužstvu trenéra Steva Kerra podarilo opäť otočiť vývoj zápasu - uspeli, hoci v tretej štvrtine prehrávali už o 17 bodov. "Dokázali sme to, hoci nám chýbali traja dôležití hráči. Všetci zabrali, aby absentujúce opory nahradili. Na finále sa nám snaď vrátia a budeme si môcť nasadiť ďalší majstrovský prsteň," povedal pre zámorské médiá Curry. Portlandu nepomohlo ani 30 bodov Meyersa Leonarda a 28 bodov Damiana Lillarda.Warriors sa v uplynulom období stali celkovými víťazmi v rokoch 2015, 2017 aj 2018, jedine vo finále 2016 nestačili na Cleveland Cavaliers. Päťkrát za sebou postúpiť do finále sa v histórii súťaže podarilo doposiaľ iba Bostonu, ktorý v 60-tych rokoch minulého storočia hral v záverečnej sérii o titul dokonca desaťkrát v rade.