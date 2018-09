Hokejisti B. Bystrice v druhom zápase Ligy majstrov zdolali Lugano

Na snímke zľava Éric Faille (Banská Bystrica), Taylor Chorney (Lugano) počas zápasu 2. kola Ligy majstrov v hokeji HC'05 Banská Bystrica - HC Lugano (Švajč.). Banská Bystrica, 1. septembra 2018. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

HC'05 B. Bystrica - HC Lugano 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)



Góly: 17. Asselin (Faille, Marshall), 25. Zigo (Miller, Higgs), 27. Marshall (Faille), 38. Faille z tr. strieľania, 49. Zigo (Higgs, Asselin) - 21. Hofmann z tr. strieľania, 29. Lajunen (Chorney). Rozhodovali Smetana (Rak.), Baluška - Tvrdoň, Synek, vylúčení 4:6, presilovky 1:1, v oslabení 0:0, 1962 divákov.



Zostavy



HC'05 Banská Bystrica: Williams - Marshall, Mihálik, Kubka, Miller, Sloboda, Brejčák, Biro - Asselin, Faille, Tamáši - Sýkora, Higgs, Zigo - Varga, Surový, Šťastný - Belluš, Češík, Gabor



HC Lugano: Merzlikins - Chorney, Riva, Jecker, Ronchetti, Matewa, Wellinger, Haussener - Romanenghi, Lapierre, Hofmann - Walker, Samnitz, Reuille - Bürgler, Lajunen, Klasen - Jörg, Morini, Cunti

Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "V príprave sme mali niekoľko dobrých zápasov, hlavne proti Slovanu Bratislava, a očakával som, že podobný výkon podáme aj teraz. Vo štvrtok to bol pre nás proti Jyväskylä ťažký zápas, museli sme zareagovať, pretože sme v ňom veľa strácali puky. Bolo treba zjednodušiť hru a dostávať puky rýchlo z vlastnej tretiny. Proti Luganu sme odolali úvodnému tlaku, našťastie sme gól neinkasovali a nám prvý gól dodal sebadôveru. Hrali sme veľmi dobre a celý zápas proti silnému súperovi sme zvládli."







Greg Ireland, tréner Lugana: "Začiatok bol z našej strany dobrý, bolo však náročné zvládnuť dva zápasy vonku po sebe, s únavou z cestovania. Nedarilo sa nám dodržať plán, často sme sa nechali vylučovať. Súper odohral dobrý zápas, my sme mu aj často cestu k víťazstvu uľahčili. Pre nás je to ponaučenie, musíme sa vrátiť tam, kde chceme byť a čo máme hrať."



Tomáš Zigo, strelec dvoch gólov B. Bystrice: "Odčinili sme prehru s Jyväskylä, hrali sme lepšie, už nie zakríknuto, bojazlivo, aj brankár nám pomohol, chceme získavať aj ďalšie body. Ja som sa na góly príliš nenarobil, boli hlavne z dorážok. Švajčiari boli rýchli, technicky zdatní. Uvidíme, čo prinesie ďalší zápas, ak by sme postúpili, bolo by to super, no je to veľmi ďaleko a nemyslíme na to."







Tomáš Surový, kapitán B. Bystrice: "Super víťazstvo proti kvalitnému súperovi, podali sme veľmi dobrý tímový výkon. Zlepšili sme sa, Lugano hralo tak, že nám jeho štýl viac sadol ako s Jyväskylä. Spočiatku sme si dávali pozor, neotvárali priestor, úvod sme ustáli, a potom sme začali hrať vlastnú hru. Fíni boli uletení, nestačili sme na nich, no proti Luganu to bolo inak a tri body nás veľmi tešia."

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 2. septembra (TASR) - Hokejisti HC'05 Banská Bystrici vo svojom druhom zápase v Lige majstrov zdolali po výbornom výkone švajčiarsky HC Lugano 5:2 a pripísali si v H-skupine prvé víťazstvo. Ďalší zápas zohrajú 7. septembra v Lugane o 19.45.V úvode zápasu sa mužstvá len spoznávali a minúty plynuli bez striel a prerušenia. Slovenský majster, ktorý pred dvoma dňami prehral s fínskym Jyväskylä 1:6, čoskoro spoznal, že si môže viac dovoliť a postupne si vynútil aj tlak. Chvíľami súpera zamkol v tretine a skúšal ohroziť aj brankára Merzlikinsa, asi najvážnejšie Mihálik, keď bombou od modrej trafil len jeho prilbu. Švajčiari doplatili na dve vylúčenia, síce sa ubránili oslabeniu o dvoch hráčov trvajúce 21 sekúnd, no presilovku domáci predsa len využili. V 17. min voľný Asselin trafil krásne pod žŕdku a 'barani' si mohli cez prestávku užiť vedenie, prvé v tejto sezóne v LM.Hostia v úvodnom zápase prehrali na ľade Plzne 2:3 a túžili po bodovom zisku rovnako ako ich súper. Veľa však v prvej tretine neukázali, poriadne ani to, čo je ich silná zbraň, priamočiarosť a agresivita. Druhú tretinu začali oveľa lepšie a Hofmann už po 18 sekundách po hákovaní Mihálika z trestného strieľania vyrovnal. V 25. min však Zigo zblízka pridal ďalší gól a v 27. dokonca Marsahll tretí, keď brankár Merzlikins bol bez hokejky. A to ešte Faille o pár sekúnd neskôr nepremenil ďalšiu veľkú možnosť. Hostia znížili v presilovke v 29. min, keď na dvakrát Lajunen prekonal zblízka Williamsa. Skóre výbornej 2. tretiny efektne zakončil po faule Reuilleho v 38. min z trestného strieľania Faille. Dvojgólový náskok sa zmenil v 49. min už na trojgólový, keď v presilovke o dvoch hráčov sa presadil pred bránkou Zigo a bolo zrejmé, že domáci si už víťazstvo po bojovnom výkone vziať nenechajú, zvýrazniť ho mohol ešte v 56. min Asselin.