Rusnák strelil dva góly, pomohol k veľkej výhre Real Salt Lake

Albert Rusnák, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sandy 2. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák strelil v noci na nedeľu v MLS dva góly pri domácom víťazstve svojho Realu Salt Lake nad Los Angeles Galaxy 6:2. V 14. minúte vyrovnal na 1:1 a po viac než hodine hry pridal piaty gól do siete hostí. Po centri z pravej strany sa na hranici šestnástky presadil volejom ľavačkou.Dvadsaťštyriročný stredopoliar má v tejto sezóne na konte desať gólov. Jeho spoluhráč Damir Kreilach sa zaskvel hetrikom, Rusnák mu prihral na druhý zásah. Salt Lake dosiahlo tretie víťazstvo za sebou a je na štvrtej priečke Západnej konferencie, ktorá zaručuje postup do play off. Stalo sa prvým tímom MLS so šiestimi alebo viacerými strelenými gólmi v dvoch stretnutiach za sebou, v predchádzajúcom zápase zdolalo Colorado Rapids 6:0.