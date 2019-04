Hokejisti Banskej Bystrice po tretí raz triumfovali v extralige

Banská Bystrica 16. apríla - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica zvíťazili v piatom zápase finále Kaufland play off Tipsport Ligy 2018/2019 a získali tretí titul po sebe. V utorok triumfovali na domácom ľade nad HK Nitra 6:2 a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy.



O triumfe v piatom zápase rozhodli presilové hry, Bystričania využili päť, z toho tri v prvej tretine. Nitra za stavu 1:0 ešte dokázala odpovedať vyrovnávajúcim gólom, potom to už bola jasná záležitosť "baranov". Stretnutie sledovalo 2841 divákov, po prvý raz v sezóne bolo pod Urpínom vypredané. V histórii najvyššej slovenskej súťaže získali tri tituly v sérii iba Košice v rokoch 2009, 2010 a 2011.



Banská Bystrica si ako víťaz najvyššej slovenskej súťaže zabezpečil aj miestenku v budúcosezónnej edícii Ligy majstrov.



HC'05 Banská Bystrica - HK Nitra 6:2 (3:1, 2:1, 1:0)



Góly: 7. Selleck (K. Sloboda, Bartánus), 16. Faille (Marshall, Higgs), 19. Lunter, 23. Šoltés (Nemčík, Ďatelinka), 30. Asselin (Faille, Higgs), 44. Bartánus (Lunter, Southorn) - 8. Buček (Bortňák, Versteeg), 32. Šiška (Kerbashian, Scheidl). Rozhodovali: Baluška, Stano - Výleta, Šefčík, vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 5:1, oslabenia: 0:0, 2841 divákov (vypredané).



/konečný stav série: 4:1/



Nitra: Šimboch (23. Hanuljak) – McCormack, Mezei, Morrison, Korím, Versteeg, Rais, Štefanka - Kerbashian, Šiška, Scheidl - Hrušík, Slovák, Fominych – Lantoši, Bortňák, Buček - Hvizdoš, Čaládi, Pätoprstý - Sloboda



Banská Bystrica: Williams – Marshall, Mihálik, K. Sloboda, Southorn, Ďatelinka, Nemčík, Biro - Asselin, Faille, Selleck – Bartánus, Higgs, Lunter - Lamper, Šťastný, Šoltés – Matoušek, Češík, Koper - Surový

Na snímke zľava Dávid Šoltés (Banská Bystrica) a Karol Korím, Juraj Šimboch (Nitra) počas piateho zápasu finále play-off Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 16. apríla 2019.

Foto: TASR - Dušan Hein

Na prvú vážnejšiu šancu čakali diváci šesť minút. Prišla v presilovke domácich a plné tribúny na štadióne v Banskej Bystrici po prvý raz oslavovali gól. Sloboda v presilovej hre vystrelil švihom od modrej čiary, puk za Šimbocha napokon jemný tečom dopravil Selleck. Radosť "baranov" však trvala iba 41 sekúnd. Buček dobre zareagoval na puk pred bránkoviskom a poslal ho do horného rohu - 1:1. Nitra potom hrala štvorminútovú presilovku a mohla streliť druhý gól. Od modrej čiary strieľal nebezpečne Lantoši, neskôr Scheidl len "lízol" strieľanú prihrávku Kerbashiana. V 16. minúte sa k slovu dostal najproduktívnejší hráč súťaže Faille, z pravej strany strelou švihom vrátil Bystrici vedenie. Bolo to opäť v početnej výhode a domáci napokon využili aj tretiu. Lunterova strela sa odrazila do bránky od McCormacka a zverenci Dana Cemana viedli už o dva góly. Pri všetkých troch presilovkových góloch domácich sedel na trestnej lavici Juraj Šiška.Domácim vyšiel výborne úvod druhého dejstva. Nemčík po dvoch minútach nahodil puk do pásma o mantinel, ten sa odrazil smerom k bránke a Šoltés bol pri ňom skôr ako brankár Nitry - 4:1. Bystričania boli na koni, ďalší gól nedopustil po strele Asselina efektným zákrokom Hanuljak, ktorý vystriedal Šimbocha. V minúte už nestačil na biliardovú kombináciu v presilovke so zakončením Asselina a Bystričania viedli už 5:1. V 32. minúte vykresal nádej pre Nitru gólovou strelou Šiška, ale hokejisti spod Urpína mali aj naďalej viac z hry a s ľahkosťou kombinovali.V tretej časti hry sa už hralo podľa nôt staronového majstra. Bystričania hrali bezchybne v defenzíve a čakali na svoje príležitosti. V 44. minúte využili v poradí piatu presilovku po góle Bartánusa. Nitrania ešte chceli výsledok aspoň prikrášliť, skvelú príležitosť mali v dvojnásobnej početnej výhode, ale brankár Williams puk za chrbát nepustil a jeho spoluhráči si už triumf nenechali vziať. Po zápase vypukli priamo na ľade majstrovské oslavy, kapitán Tomáš Surový si z rúk predsedu spoločnosti Pro-Hokej Richarda Lintnera prebral pohár Vladimíra Dzurillu.

Na snímke brankár Nitry Miroslav Hanuljak počas piateho zápasu finále play-off Tipsport ligy v hokeji HC'05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra v Banskej Bystrici 16. apríla 2019.

Foto: TASR - Dušan Hein

Najproduktívnejším hráčom sezóny Erik Faille, nazbieral 88 bodov



Produktivita TL 2018/2019 (základná časť + play off):



1. Eric Faille (B. Bystrica) 67 29 59 88



2. Michal Chovan (Zvolen) 68 20 58 78



3. Brock Higgs (B. Bystrica) 53 30 39 69



4. Róbert Lantoši (Nitra) 74 23 45 68



5. Guillaume Asselin (B. Bystrica) 69 33 34 67



6. Samuel Buček (Nitra) 71 36 26 65



7. Ladislav Nagy (Košice) 54 36 29 65



8. Patrik Svitana (Poprad) 68 21 39 60



9. Chris Bodó (MAC Budapešť) 64 20 37 57



10. Radovan Puliš (Detva) 59 15 40 55

História titulov v extralige



V doterajšej histórii vybojovali najviac extraligových titulov Slovan Bratislava a Košice - zhodne osem. Trikrát získali majstrovskú trofej hráči Banskej Bystrice a Dukly Trenčín, dvakrát HKM Zvolen a raz sa z nej radovali hokejisti MsHK Žilina a HK Nitra.

Prehľad doterajších majstrov v najvyššej slovenskej hokejovej súťaži aj s trénermi:



1993/1994: Dukla Trenčín (František Hossa), 1994/1995: HC Košice (Ján Selvek), 1995/1996: HC Košice (Ján Faith), 1996/1997: Dukla Trenčín (Jaroslav Walter), 1997/1998: Slovan Bratislava (Ernest Bokroš), 1998/1999: HC Košice (Ján Selvek), 1999/2000: Slovan Bratislava (František Hossa) 2000/2001: HKM Zvolen (Ernest Bokroš), 2001/2002: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2002/2003: Slovan Bratislava (Július Šupler), 2003/2004: Dukla Trenčín (Dušan Gregor), 2004/2005: Slovan Bratislava (Miloš Říha), 2005/2006: MsHK Žilina (Ján Šterbák), 2006/2007: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2007/2008: Slovan Bratislava (Zdeno Cíger), 2008/2009: HC Košice (Anton Tomko), 2009/2010: HC Košice (Rostislav Čada), 2010/2011: HC Košice (Rostislav Čada), 2011/2012: Slovan Bratislava (Jan Neliba), 2012/2013: HKM Zvolen (Peter Mikula), 2013/2014: HC Košice (Anton Tomko), 2014/2015: HC Košice (Peter Oremus), 2015/2016: HK Nitra (Antonín Stavjaňa), 2016/2017: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2017/2018: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Vladimír Országh), 2018/2019: HC '05 iClinic Banská Bystrica (Dan Ceman)

Prehľad majstrov v jednotlivých sezónach:



1993/1994 Dukla Trenčín



1994/1995 HC Košice



1995/1996 HC Košice



1996/1997 Dukla Trenčín



1997/1998 HC Slovan Bratislava



1998/1999 HC Košice



1999/2000 HC Slovan Bratislava



2000/2001 HKM Zvolen



2001/2002 HC Slovan Bratislava



2002/2003 HC Slovan Bratislava



2003/2004 Dukla Trenčín



2004/2005 HC Slovan Bratislava



2005/2006 MsHK Žilina



2006/2007 HC Slovan Bratislava



2007/2008 HC Slovan Bratislava



2008/2009 HC Košice



2009/2010 HC Košice



2010/2011 HC Košice



2011/2012 HC Slovan Bratislava



2012/2013 HKM Zvolen



2013/2014 HC Košice



2014/2015 HC Košice



2015/2016 HK Nitra



2016/2017 HC '05 iClinic Banská Bystrica



2017/2018 HC '05 iClinic Banská Bystrica



2018/2019 HC '05 iClinic Banská Bystrica

Poradie podľa počtu počtu získaných extraligových titulov:



8 - HC Slovan Bratislava a HC Košice



3 - Dukla Trenčín, HC '05 iClinic Banská Bystrica



2 - HKM Zvolen



1 - MsHK Žilina, HK Nitra





