Štartuje finále volejbalovej extraligy mužov, obhajca narazí na Košice

Program finále play off slovenskej Edymax extraligy volejbalistov 2018/2019 (hrá sa na štyri víťazstvá):



1. zápas (streda 17. 4.): VK Prievidza - VK KDS-Šport Košice (18.00)



2. zápas (štvrtok 18. 4.): VK Prievidza - VK KDS-Šport Košice (19.30)



3. zápas (streda 24. 4.): VK KDS-Šport Košice - VK Prievidza (18.30)



4. zápas (štvrtok 25. 4.): VK KDS-Šport Košice - VK Prievidza (18.30)



prípadný 5. zápas (sobota 27. 4.): VK Prievidza - VK KDS-Šport Košice (18.00)



prípadný 6. zápas (streda 1. 5.): VK KDS-Šport Košice - VK Prievidza (18.30)



prípadný 7. zápas (sobota 4. 5.): VK Prievidza - VK KDS-Šport Košice (18.00)



Prehľad majstrov Slovenska v extralige volejbalistov podľa počtu titulov:



11 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011)



4 - Humenné (2008, 2010, 2012, 2014)



3 - Púchov (2000, 2002, 2003)



2 - Prešov (2005, 2015), Nitra (2016, 2017)



1 - Dubová (2001), Nové Mesto nad Váhom (2007), Volley Team Bratislava (2013), Prievidza (2018)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - V stredu a vo štvrtok sa úvodnými dvomi zápasmi začína finálová séria play off Edymax extraligy vo volejbale mužov. V súboji o zlato sa premiérovo stretnú VK Prievidza a VK KDS-Šport Košice. Dvaja najlepší zo základnej aj nadstavbovej časti zvládli štvrťfinálovú aj semifinálovú prekážku. Obhajca titulu z Prievidze si postupne poradil so Zvolenom (2:0 na zápasy) aj Svidníkom (3:0), úradujúci šampióni Slovenského pohára Košičania prešli do finále cez Komárno (2:0) a vlaňajších finalistov z Nitry (3:2 na zápasy).Finále sa hrá na štyri víťazstvá. V prvých dvoch finále v stredu (18.00) a štvrtok (19.30) má výhodu domáceho prostredia víťaz nadstavby Prievidza, do Košíc sa séria presunie na budúci týždeň (24. a 25. apríla).Pre "kohútov" z Prievidze je to tretia finálová účasť a tretia za sebou. Predvlani vo finále nestačili na Nitru (2:4), minulý rok sa už tešili zo zlata (4:3). Pre Košičanov bol doterajším maximom v extralige bronz z roku 2016, vo finále sú premiérovo a hneď majú príležitosť zabojovať o domáce double - vo februári vo finále Slovenského pohára v Humennom zvíťazili 3:2 nad Prešovčanmi.V tejto sezóne sa Prievidza a Košice stretli štyrikrát, po dvakrát v základnej a nadstavbovej časti. V prvom súboji v Košiciach zvíťazila Prievidza, v ďalších troch dueloch mali navrch Košičania a vo vzájomnej bilancii vedú 3:1. Zverenci Richarda Vlkolinského uštedrili Prievidžanom jediné dve tohtosezónne domáce prehry, mužstvo Richarda Nemca ich v tomto ročníku na Hornej Nitre doteraz nezdolalo. O dôležité triumfy pred vlastnými fanúšikmi sa Prievidžania pokúsia na úvod finálovej série.povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) tréner Prievidze Richard Nemec. Doplnil ho smečiar Jakub Ihnát:Košičania sa vo februári ziskom Slovenského pohára postarali o najväčší úspech v klubovej histórii, sezónu môžu vyšperkovať historickým extraligovým titulom. V semifinále proti Nitre prehrávali 1:2 na zápasy, ale vývoj dokázali otočiť.uviedol kormidelník Košíc Richard Vlkolinský podľa portálu kosiceonline.sk. Smečiar a kapitán Miroslav Jakubov na margo finálového protivníka dodal:V stredu sa začnú boje aj v sérii o bronz, Nitrania na úvod hostia Svidníčanov od 18.00 h, hrá sa na tri víťazstvá. Nitra vlani brala striebro a Svidník bronz, tentoraz jeden z nich zostane bez medaily.