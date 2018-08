Hokejisti do 18 rokov rozdrvili v Budapešti Poľsko 7:1

Na snímke Viliam Čacho, tréner SR "18". Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 24. augusta (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov deklasovali v piatok vo svojom druhom vystúpení na Turnaji olympijských nádejí v Budapešti rovesníkov z Poľska 7:1. O svojom triumfe rozhodli už v úvode zápasu, keď v prvých deviatich minútach strelili súperovi štyri góly.Mladí Slováci si tak pripísali na podujatí druhé víťazstvo, vo štvrtok ho odštartovali výhrou 4:3 po predĺžení nad rumunským výberom do 20 rokov. Zverenci trénera Viliama Čacha uzavrú svoje účinkovanie na turnaji v sobotu, keď sa v záverečnom stretnutí predstavia o 14.30 h proti domácej reprezentácii Maďarska do 18 rokov. Úspešnejšie mužstvo sa stane celkovým víťazom podujatia v Budapešti.– Poľsko "18" 7:1 (4:0, 0:0, 3:1)9. a 57. Ganz, 1. Gajdoš, 4. Turanský, 8. Petriska, 41. Sojka, 48. Škultéty. Vylúčenia: 3:8, presilovky: 3:0, oslabenia: 1:0.Latkóczy – Hlaváč, Gajdoš, Ganz, Lavička, Vereš, Droppa, Hudák, Veteška – Sojka, Turanský, Chromiak, Petriska, Jevoš, Kupka, Bača, Drábek, Eliaš, Jendek, Škultéty, Ďuriš